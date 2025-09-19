El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 11 al 18 de septiembre)

Hola buenas! Pregunta para Pedro. ¿Puede ser el Athletic Club-Arsenal el partido de Champions con más españoles titulares de la historia? Si no es así, ¿cuál es?

------------------------------------------------------------------

Duda no futbolística:

¿El pelo de Paco González también se encanece? ¿O es solo tinte?

Dudas futbolísticas:

¿Podría meter gol con la mano un portero desde su propia área? Si en un saque de banda el balón entra directamente en una de las porterías sin que nadie lo toque, ¿qué se pitaría en ambos casos?

-------------------------------------------------------------------

Tengo entendido que la sala V.A.R. la conforma un árbitro principal y uno o varios asistentes. Pregunto, ¿todos ellos pueden opinar sobre las jugadas que se revisan?

De ser afirmativa la respuesta, y al margen de decisiones diferentes para jugadas similares, con la cantidad de medios técnicos de los que se dispone en la sala V.A.R., ¿cómo es posible que ninguno de ellos, ninguno, sea capaz de ver alguno de los obscenos errores arbitrales que se producen en el campo?, porque me resulta muy difícil de entender.

Muchas gracias.

------------------------------------------------------------------

Hola. Quería saber desde que se implantaron los seis cambios por partido en LaLiga 2024-25: En Primera División... ¿Cuál fue el primer partido en que un equipo hizo las 6 sustituciones? ¿Y cuál el primer partido en que las hicieron los dos equipos? Gracias.

-------------------------------------------------------------------

Saludos Pedro.

Entendiendo que el reglamento del fútbol debe de estar redactado para promover el esfuerzo, la habilidad y el juego limpio; así como evitar las jugadas sucias o con ánimo ventajista. ¿QUÉ SENTIDO TIENE que, si un jugador remata a gol, inmediatamente después de tirar un penalti y dar a un palo, la jugada no valga?

El jugador no puede buscar ventaja tirando al palo. Pone todo su esfuerzo por hacer una jugada sin ningún tipo de juego sucio. Para colmo, si el remate es de un compañero, sí vale la jugada.

Por último: hay más sinsentidos como este que los ampare el reglamento. GRACIAS por amenizar todas las retransmisiones. Si no fuera por vosotros muchos partidos serían infumables.

Fernando.

-------------------------------------------------------------------

Hola.

Me gustaría saber quiénes son los 5 máximos goleadores de cabeza de la historia de la Liga. Y si no hubiera un defensa entre ellos quién es o ha sido el mejor defensa cabeceador del fútbol español.

Gracias.