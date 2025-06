Nin segunda, nin terceira: Plenario e Javi convidan á primeira na nova terraza de Lugo

Se pensabas que en Lugo xa o tiñas todo, espera a descubrir a nova terraza da Taberna do Pazo, que abre as súas portas —máis ben as súas mesas ao aire libre— detrás do Pazo de Feiras. Hoxe xoves, Plenario e Javi invítanche á primeira consumición gratis, acompañada de tapas, pinchos, contadores de xamón e unha paellada que che vai facer pedir outra ronda. E, por se fora pouco, a música vai correr a cargo de DJ Marcos Peón e Pedro Bermúdez.

A terraza dos soños, con máis comodidade que un sofá

Quizais estemos diante da mellor terraza de Lugo, con vistas para dar e regalar, situada nunha zona tan tranquila e ampla que invita a levar aos nenos, sacar o can a pasear, facer deporte ou simplemente gozar dun vermú sen medo a que pase un coche nin a unha foliada de xente.

Plenario e Javi, máis que socios: cómplices da festa

Estes dous amigos están a subir un chanzo na súa aposta hostaleira e gastronómica, cun espazo que combina natureza, deporte e un ambiente de categoría no Pazo de Feiras. “Onte mentres montábamos a terraza caían os paxaros”, comenta Plenario, que tamén asegura que para a hora da inauguración o sol xa se retirará e virá a fresca para facer da primeira unha auténtica festa.

Non hai excusas: hoxe, á primeira e de balde!

Cedida A terraza da Taberna do Pazo

Así que xa sabes: nin a segunda, nin a terceira, nin agardarás un minuto máis para facer a primeira. Hoxe, ás 19:30, tes a invitación aberta para degustar o mellor de Lugo nunha terraza que promete quedar no recordo. Apunta o lugar, chama aos amigos e ve preparado para brindar a primeira, que vai ser de balde.