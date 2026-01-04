Desbordamientos y carreteras cortadas en el Campo de Gibraltar por la borrasca Francis

La comarca gaditana del Campo de Gibraltar sufre desde anoche los efectos de la borrasca Francis, con el desbordamiento del río Hozgarganta en Jimena de la Frontera, el corte de varias carreteras en Los Barrios y decenas de intervenciones en toda la comarca.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha informado este domingo de que ha activado el Plan de Emergencias Municipal ante el desbordamiento del río Hozgarganta y la posibilidad de desbordamiento del río Guadiaro.

Actualmente se encuentra cerrado al tráfico el camino de la Vereda Real y el acceso a la zona de la vaqueriza. Además se están atendiendo incidencias de desprendimientos de algunos muros próximos a la zona del río Hozgarganta.

Una quincena de incidencias en Algeciras

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Barrios ha activado la fase operativa del Plan de Emergencias Municipal y mantiene cortadas al tráfico por inundaciones las carreteras de acceso a la zona de Benharás, la CA-9209 a la altura del Arroyo del Prior, el acceso al Jaramillo C-440A, el acceso a Puente Romano y la carretera de acceso a Palmones.

En Algeciras, los episodios de balsas de agua han provocado decenas de intervenciones. Entre las incidencias registradas, el Puente María Mayo, en la carretera vieja de Los Barrios, se ha desbordado y permanece cortado al tráfico por la Policía Local y la Guardia Civil, al igual que el acceso al nuevo cementerio.

Asimismo, la calle Lagartijo ha sido cortada al tráfico, con intervención de los bomberos y actuación derivada a Parques y Jardines. También se han producido diversas bolsas de agua en zonas como Agua Marina, así como la afectación de un vehículo en La Menacha.

Durante la pasada noche se registró una notable acumulación de precipitaciones, alcanzándose valores de entre 45 y 68 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en la zona la alerta naranja por precipitaciones hasta las 21:00 horas de este domingo, además de la alerta amarilla por tormentas eléctricas hasta las 18.00 horas.

Se prevé una acumulación de hasta 100 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas, concentrándose las precipitaciones de mayor intensidad a partir de las 14:00 horas.