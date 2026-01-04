Un experto de la UdG desvela las claves psicológicas detrás de los retos virales en adolescentes

Para analizar este comportamiento de la sociedad ante los retos virales, el profesor de psicología de la UdG, Joan Roa, asegura que estos actos, aunque puedan parecer una “broma muy desagradable”, no son el problema en sí, sino “un síntoma de la influencia de cómo las redes sociales están influyendo en el comportamiento de los adolescentes”.

La búsqueda de identidad y aceptación

Según explica Joan Roa, los adolescentes se encuentran en una etapa crucial en la que están “construyendo su identidad y necesitan sentirse aceptados por el grupo”. En este contexto, “las redes sociales se han convertido en un espacio de socialización muy importante para ellos”. La presión por encajar y la búsqueda de validación encuentran una vía rápida en los ‘likes’. “Los ‘likes’ son una forma rápida de que los validen y de sentir que tienen una identidad, que pertenecen a ese grupo de referencia”, comenta el profesor.

Los retos virales no dejan de responder a esta lógica de ofrecer un espacio donde ser atrevido, popular o gracioso

Esta dinámica explica por qué surgen estos desafíos. “Los retos virales no dejan de responder a esta lógica de ofrecer un espacio donde ser atrevido, popular o gracioso de cara a la mayoría, aunque el comportamiento sea absurdo”, señala Roa. Aclara, no obstante, que no se puede generalizar, ya que es una minoría la que participa. “No todos los adolescentes lo hacen, la inmensa mayoría tiene un criterio sobre qué está bien y qué no”, puntualiza.

El problema, según el experto, es el efecto magnificador de las redes sociales. El impacto que tienen estos vídeos provoca que “se acabe normalizando” o que exista “la sensación de que lo hace mucha más gente de la que realmente lo hace”. Este fenómeno lleva a que “se normalicen conductas tan absurdas y nocivas”, a diferencia de otros juegos que son inocuos y no presentan riesgos físicos o psicológicos.

“El reto realmente importante está en cómo los adultos podemos acompañar a los adolescentes para que puedan crecer con humor en la pantalla”

Acompañar en lugar de prohibir

Ante la cuestión de si se debe regular o prohibir, Roa cree que el debate no debe centrarse ahí. Critica que se intente “demonizar” un espacio que es muy importante para los jóvenes, ya que esto impide un verdadero apoyo. “El reto realmente importante está en cómo los adultos podemos acompañar a los adolescentes para que puedan crecer con humor en la pantalla”, afirma. La clave es fomentar que “puedan pensar por sí mismos y ser críticos con lo que consumen”.

El psicólogo insiste en la necesidad de entender que las redes sociales “no son buenas o malas”, sino que funcionan con “algoritmos que pueden ser un altavoz para mensajes positivos, pero también negativos”. Estos pueden “fomentar comparaciones, una dependencia de la aprobación externa muy al extremo y normalizar conductas de riesgo”. Por ello, Roa aboga por la formación: “Hay que acompañarlos. Se deben poner límites razonables a su utilización y hacer un uso más crítico”.

mucha gente no entra en los criterios clínicos de una adicción, sí cree que hacen “un uso realmente con un punto tóxico

¿Una generación adicta a las redes?

Al ser preguntado sobre si somos adictos a las redes, Joan Roa considera que “se están reproduciendo algunos patrones de un consumo que en muchas ocasiones va mucho más allá de lo que podría ser saludable”. Aunque matiza que mucha gente no entra en los criterios clínicos de una adicción, sí cree que hacen “un uso realmente con un punto tóxico”.

Aunque no haya una sustancia, los cambios a nivel cerebral y fisiológico que generan son los mismos que los de una sustancia

El experto establece un paralelismo directo con las adicciones a sustancias, explicando que, “aunque no haya una sustancia, los cambios a nivel cerebral y fisiológico que generan son los mismos que los de una sustancia”. Roa concluye que es fundamental que los adultos dejen de demonizar estos espacios y se impliquen para “acompañar a los jóvenes a entender mejor cómo funcionan los algoritmos, cómo pueden hacer un uso crítico del contenido y los riesgos que puede comportar normalizar según qué comportamientos”.