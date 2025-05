Mercadiño Solidario no IES Leiras Pulpeiro de Lugo: Un paso máis cara a Murallalandia no HULA

Lucía, Rosana e Begoña, falan do obxectivo do Mercadiño Solidario

Unha iniciativa que pon de manifesto a forza da solidariedade e a colaboración en prol dun fin común: mellorar a estancia dos nenos hospitalizados no HULA.

O IES Leiras Pulpeiro: Epicentro da Solidariedade

Chema Núñez O IES Leiras Pulpeiro: Un centro solidario

O IES Leiras Pulpeiro converteuse no corazón dunha acción solidaria que busca mellorar a estancia dos nenos no HULA. A comunidade educativa, xunto con pais, alumnos e veciños, traballan arreo para organizar un mercadiño que recadará fondos para o proxecto Murallalandia. Este parque infantil, inspirado na Muralla de Lugo, será un espazo terapéutico que combinará elementos lúdicos e educativos, creando un ambiente acolledor e accesible para os pequenos pacientes do hospital.

O Optimismo das Promotoras

Lucía, Rosana e Begoña, algúns dos rostros visibles na organización do mercadiño, mostran o seu entusiasmo polo éxito da iniciativa. As tres coinciden en que a resposta que están a recibir de pais, alumnos, firmas comerciais, institucións educativas e outros colectivos é inmellorable. "Estamos moi animadas coa resposta das persoas, a implicación é impresionante", asegura Rosana, unha das promotoras máis activas.

Lucía tamén explica que o mercadiño contará con diversos postos situados nos soportais do centro, onde se venderán produtos de todo tipo. "Moitos dos obxectos que se van vender foron doados por establecementos de Lugo, e tamén teremos pezas feitas polos alumnos e pais de varios centros educativos", engade. Todos os fondos recadados irán destinados ao proxecto Murallalandia do Hospital Universitario de Lugo.

Begoña subliña a gran implicación que están a recibir por parte da comunidade. "Estamos desbordados pola cantidade de produtos que xa nos están doando, e todo apunta a que o mercadiño será un éxito rotundo", asegura con optimismo.

O Obxectivo do Mercadiño: Apoiar a Murallalandia

Chema Núñez Rosana: Xa ten en mente máis proxectos

O obxectivo principal do mercadiño é recadar os fondos necesarios para poñer en marcha o proxecto Murallalandia. Segundo Rosana, este espazo será un lugar onde os nenos poderán disfrutar dunha área de xogo e aprendizaxe, facendo a súa estancia hospitalaria máis amena e menos traumática. A idea é ofrecer un ambiente no que os nenos se sintan como en casa, con espazos adaptados ás súas necesidades e intereses.

O Compromiso do IES Leiras Pulpeiro coa Comunidade

Chema Núñez Manuel Vilariño: Director do IES Leiras Pulpeiro

O IES Leiras Pulpeiro foi elixido como sede deste mercadiño pola súa forte vocación de "servizo á comunidade". Así o destaca o seu director, Manuel: "O Leiras está aberto a calquera iniciativa positiva. Temos un alumnado moi colaborador e, ademais, somos un centro Erasmus, o que nos permite abrir as portas a iniciativas de todo tipo", asegura. O director tamén sinala que o instituto colabora activamente con outras institucións e organiza actividades como o foro "Antibulling", demostrando un firme compromiso co benestar da comunidade educativa e social.

Un Día Solidario: A Apertura do Mercadiño

Chema Núñez Mercadiño Solidario: O mércores 14 de maio

O mercadiño terá lugar o mércores 14 de maio, a partir das 11 da mañá, nas instalacións do IES Leiras Pulpeiro. Están convidados a participar todos os veciños de Lugo, a súa contorna, e calquera persoa de paso. Como explica Manuel, "o mercadiño non só terá un fin solidario, senón que tamén será un espazo para que as persoas se reúnan, falen e disfruten xuntas". Os asistentes poderán adquirir os obxectos que máis lles gusten, sabendo que todo o recadado irá destinado ao financiamento do parque infantil Murallalandia no HULA. ¡Todos estades convidados!