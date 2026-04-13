Lugo reconoce el talento de sus jóvenes en la I Gala Talento Xove Lucense

La Delegación Territorial de la Xunta en Lugo acoge este miércoles, 15 de abril, la I Gala Talento Xove Lucense. El evento, que comenzará a las 19:00 horas en el salón de actos con entrada libre, nace con el objetivo de reconocer y dar a conocer los 12 proyectos de jóvenes lucenses galardonados en los premios Xuventude Crea e Iniciativa Xove 2025, convocados por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

El delegado territorial, Javier Arias, ha destacado que el objetivo es visibilizar "la gran calidad y la originalidad" de las obras seleccionadas en estos certámenes. La gala será conducida por la directora del Xove Coro de Lugo, Claudia Rico, y contará con exhibiciones de danza y teatro, un recital de poesía y muestras de fotografía, banda deseñada, videojuegos y videocreación.

Una plataforma de despegue

El director territorial de Cultura, Manuel Antonio Fernández, ha señalado que estas iniciativas son clave para que los jóvenes "sean los protagonistas" y lleven adelante sus propios proyectos. Según Fernández, estos programas son "una puerta de entrada para un mundo profesional" y sirven como "plataforma de despegue", ya que muchos participantes continúan su carrera en estas áreas tras darse a conocer.

Hay mucho nivel, que a veces no se ve, pero que está ahí" Manuel Antonio Fernández Director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

Fernández ha insistido en que el propósito es claro: "Queremos homenajear a todos estos jóvenes". Ha querido lanzar también un mensaje de ánimo a los creadores: "Hay mucho nivel, que a veces no se ve, pero que está ahí, y nuestro trabajo es hacerlo visible". Por ello, anima a los jóvenes a que "participen, que se presenten, que den el paso, porque estas oportunidades que estamos creando son para ellos".

Lugo, un foco de talento

En la 16ª edición de Xuventude Crea, que contó con más de 600 participantes, han sido seleccionadas 10 obras de jóvenes del municipio de Lugo y una de Cervo. La provincia ha tenido un especial protagonismo en danza moderna, con el primer premio para Miguel Figueiro ("Yo Quisiera"), el segundo para Uxía Alonso y Mateo Usera ("Perigo de extinción") y un tercer premio compartido para Irene Sisto ("Negra Sombra").

En teatro, la compañía Palimoco Teatro ha ganado el primer premio con "Zulo", y en videojuegos, el galardón ha sido para Javier Mayor por "Kitty Witchy". También han resultado finalistas los lucenses Óscar Baamonde (poesía), Uxía Rois (fotografía), Antón Manuel Carral (videocreación) y María Xoana Nogueira (banda deseñada). La intención, según la organización, es que estos premios sirvan como "una rampa de lanzamiento para que estos mozos tengan su primera oportunidad".

Además, la gala dará a conocer el proyecto Semente Coral, encabezado por Pablo Rico, que ha recibido el premio Iniciativa Xove 2025. Esta propuesta se centra en la organización de conciertos didácticos de canto coral en centros de enseñanza para fomentar este tipo de música entre los jóvenes. Desde la Xunta confirman que el objetivo es que esta gala se convierta en una cita anual para "dar a conocer a esta gente".