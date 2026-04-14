Juan Enrique Osorio, enfermo de párkinson: "Se vive con la enfermedad, pero se puede ser feliz con ella"

El que fuera un relevante empresario de éxito en Badajoz, Juan Enrique Ossorio Rajo, ha visitado los estudios de COPE Badajoz para compartir su experiencia vital en una conversación con José Luis Lorido. Hace 13 años, con solo 50, el párkinson llamó a su puerta y cambió su vida por completo. Lejos de rendirse, Osorio ha ofrecido una lección sobre cómo afrontar la adversidad, insistiendo en que, a pesar de las dificultades, ha aprendido a convivir con la enfermedad y a encontrar la felicidad en el día a día.

El diagnóstico le llegó joven, rompiendo el "mito", como él mismo señala, de que el párkinson es una enfermedad de la vejez. "He conocido a gente con 20 años", afirma. Sus primeros síntomas fueron "debilidad en los pies" y temblores, pero el diagnóstico definitivo llegó tras una electromiografía. Aunque al principio fue un golpe, Ossorio asegura que ya se hacía una idea: "Un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo, yo pensé que era una enfermedad que no te llevaba".

Se puede ser feliz con párkinson

La clave para sobrellevarlo, según Ossorio, es la disciplina y una actitud proactiva. "Es una enfermedad que si sabes controlarla y eres disciplinado, se puede llevar bien y se puede ser feliz con ella", ha explicado. Para ello, es fundamental una alimentación adecuada y, sobre todo, evitar el estrés, algo que le obligó a apartarse de su intensa vida empresarial, ahora en manos de sus hijos. Su mensaje es claro: "No se muere de párkinson, se vive con párkinson".

Sin duda, soy feliz cuando tengo a mi familia, cuando estoy con mis amigos" Juan Enrique Ossorio

Preguntado por el locutor José Luis Lorido sobre si una persona enferma puede ser feliz, citando al psicólogo Rafael Santandreu, la respuesta de Osorio ha sido contundente: "Sin duda, soy feliz cuando tengo a mi familia, cuando estoy con mis amigos". El empresario pacense subraya la importancia de enfocarse en el presente y en los afectos: "Disfrutamos los pequeños momentos de todas maneras, ¿no? No perdemos el tiempo en discusiones, en nada. Programo siempre ser positivo".

Una enfermedad que despierta la creatividad

Uno de los aspectos más sorprendentes que Osorio ha descubierto a raíz de la enfermedad es un inesperado impulso de creatividad. Asegura que ahora lee mucho más y ha encontrado en la escritura una nueva faceta. De hecho, acaba de publicar un libro, titulado 'En la inquietud de la noche', donde plasma sus pensamientos y vivencias como enfermo de párkinson. Una obra que, según él, ayudará a muchos a entender qué siente una persona en su situación.

Cuando se muere una parte del cerebro, otra nace por otro sitio, y te da creatividad" estoy con mis amigos

Esta explosión creativa la explica con una metáfora reveladora: "Cuando se muere una parte del cerebro, otra nace por otro sitio, y te da creatividad". Una idea que le asaltó tras visitar una exposición de pintura de otros enfermos de párkinson y quedar maravillado por la calidad de las obras. Su libro es el resultado de canalizar esa nueva energía, un proyecto que también rinde homenaje a su madre recientemente fallecida.

Esperanza en la investigación y nuevos tratamientos

A pesar de los días malos y las dificultades, como "los bloqueos o la falta de estabilidad", Osorio se muestra esperanzado. "Hay esperanza, porque hay muchos medicamentos", afirma, destacando que actualmente existen "220 vías de investigación abiertas", una cifra que considera un motivo para "darle gracias a dios". Pone como ejemplo la fundación de Michael J. Fox, que financia proyectos en centros de prestigio como la Clínica de Navarra.

Además, ha compartido noticias sobre los avances médicos, como una nueva medicación de origen japonés que se administra con una bomba y permite al paciente estar 24 horas sin tomar pastillas. Un tratamiento que califica como un avance importante.