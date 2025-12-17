Fernando Toubes, el Papá Noel de Lugo, reparte ilusión en su barrio un año más con 100 décimos de lotería

Fernando Toubes es mucho más que un librero y administrador de loterías en Lugo. Vecino de San Antón de toda la vida, este emprendedor pone a menudo a su barrio y a sus vecinos por delante incluso de su propio negocio, la Librería Galicia, un establecimiento histórico que también despacha Loterías del Estado. Miembro de la Asociación de Receptores Mixtos de la provincia de Lugo, Toubes se caracteriza por tener siempre una idea nueva en la cabeza y un colectivo al que reconocer, premiar o simplemente arrancarle una sonrisa.

Ideas con alma y reconocimiento social

A lo largo del año, Fernando acostumbra a fijarse en personas concretas que, por su ejemplo y su aportación a la sociedad —y muy especialmente a su barrio—, merecen un reconocimiento público. En esta ocasión, la acción que llevará a cabo entre el miércoles 17 y el domingo 21 de diciembre lleva por nombre “El sueño de María”, una yincana que le permitirá repartir 100 décimos de la Lotería de Navidad correspondientes al número 01.181.

Un número con historia familiar

El número elegido no es casual. El 01.181 recuerda el año de fundación de la Librería Galicia, creada por los padres de Fernando Toubes y convertida hoy en un símbolo del comercio de proximidad en la ciudad. Con esta iniciativa, el librero vuelve a unir memoria, barrio e ilusión en torno a la Navidad.

El año de inauguración de la Librería es el número

El origen de “El sueño de María”

La yincana es también un emotivo homenaje a María, una madre y abuela del barrio que en el año 2020, en plena pandemia, encontró un motivo para volver a salir a la calle gracias a una acción similar impulsada por Fernando. Entonces, el comerciante escondía décimos por las noches en bancos, árboles o junto a contenedores, dejando pistas para que los vecinos los encontraran.

Cuando la ilusión vence al miedo

María llegó a contar públicamente, incluso a través de los micrófonos de COPE Lugo, que aquella iniciativa le devolvió la ilusión y le dio el estímulo necesario para salir de casa en un momento marcado por el miedo y la resignación. Ahora, años después, es ella quien inspira a Fernando para volver a repartir esperanza en forma de juego, ilusión y lotería.

Una yincana para soñar en Navidad

Desde el miércoles hasta el domingo, el barrio de San Antonio de Padua será el escenario de esta yincana navideña que invita a los vecinos a participar, compartir y soñar. “El sueño de María” es, una vez más, una muestra de que la Navidad también se construye desde los pequeños gestos y el compromiso con la comunidad.