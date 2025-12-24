El alcalde de Lorca invita a los ciudadanos a celebrar una Navidad de esperanza y tradición
Fulgencio Gil ha deseado felices fiestas a los lorquinos y les anima a disfrutar de la oferta de ocio y tradiciones de la ciudad
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha felicitado la Navidad a todos los vecinos desde el Belén monumental municipal del Palacio de Guevara. En la Nochebuena, el primer edil ha recordado la importancia de la familia y de las tradiciones, en estos días de "esperanza, fe e ilusión".
Una ciudad para vivirla en Navidad
El alcalde ha animado a los lorquinos y a los visitantes a disfrutar de Lorca, que ha descrito como un monumento. Ha invitado a todos a "echarse a la calle, a disfrutar con la familia y amigos, del tardeo de Nochebuena, de Año Nuevo, de esperar la llegada de los Reyes Magos y de cantar las Pascuas".
Es momento, según el primer edil, de recorrer los belenes que se exponen en museos, iglesias y conventos, de pasear bajo el alumbrado navideño para crear nuevos recuerdos.
Balance y retos para el futuro
La Navidad también es una época para "hacer balance, pero también de marcarse nuevos retos, propósitos, que nos lleven a lograr una Lorca mejor". Gil ha llamado a un "esfuerzo conjunto de todos y para todos los que sentimos pasión y orgullo de ser lorquinos".
También ha agradecido la labor de quienes trabajan durante estas fiestas, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, profesionales de la sanidad y otros trabajadores que continúan prestando su labor profesional al conjunto de la sociedad en Navidad.
