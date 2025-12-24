COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

El alcalde de Lorca invita a los ciudadanos a celebrar una Navidad de esperanza y tradición

Fulgencio Gil ha deseado felices fiestas a los lorquinos y les anima a disfrutar de la oferta de ocio y tradiciones de la ciudad

Felicitación Navideña del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ante el belén municipal con motivo de la Nochebuena
00:00
Ayto. Lorca

Felicitación Navideña del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ante el belén municipal con motivo de la Nochebuena

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha felicitado la Navidad a todos los vecinos desde el Belén monumental municipal del Palacio de Guevara. En la Nochebuena, el primer edil ha recordado la importancia de la familia y de las tradiciones, en estos días de "esperanzafe e ilusión".

Una ciudad para vivirla en Navidad

El alcalde ha animado a los lorquinos y a los visitantes a disfrutar de Lorca, que ha descrito como un monumento. Ha invitado a todos a "echarse a la calle, a  disfrutar con la familia y amigos, del tardeo de Nochebuena, de Año Nuevo, de esperar la llegada de los Reyes Magos y de cantar las Pascuas". 

Es momento, según el primer edil, de recorrer los belenes que se exponen en museos, iglesias y conventos, de pasear bajo el alumbrado navideño para crear nuevos recuerdos

Balance y retos para el futuro

La Navidad también es una época para "hacer balance, pero también de marcarse nuevos retos, propósitos, que nos lleven a lograr una Lorca mejor". Gil ha llamado a un "esfuerzo conjunto de todos y para todos los que sentimos pasión y orgullo de ser lorquinos".

También ha agradecido la labor de quienes trabajan durante estas fiestas, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, profesionales de la sanidad y otros trabajadores que continúan prestando su labor profesional al conjunto de la sociedad en Navidad.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking