El gasto en personal disparará el Presupuesto municipal de Cartagena para 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado el proyecto de Presupuesto para 2026, que alcanzará los 276,5 millones de euros. Esta cifra representa un aumento de 2 millones de euros respecto al año anterior, lo que equivale a un crecimiento del 0,76 %. El proyecto deberá ser ratificado próximamente por el pleno municipal para su entrada en vigor.

Subida salarial y más inversión

El capítulo que más crece es el de personal, con un incremento de 5,3 millones de euros (+5,56 %) debido a la subida salarial de los funcionarios públicos impuesta por el Gobierno de España. En este capítulo, el Ayuntamiento destinará más de 107 millones a hacer frente a los gastos de sus trabajadores.

La partida con mayor gasto será la destinada a los contratos de servicios, que supera los 120 millones de euros.

Por su parte, las inversiones aumentan un 4,5 % en las cuentas, hasta alcanzar los 13,2 millones de euros.

A pesar de la cifra presupuestada para inversión, el consistorio ha destacado que las actuaciones en marcha o que se ejecutarán durante el año movilizarán un total de 66 millones de euros. Esto se debe a la estrategia municipal de captar financiación externa para no depender únicamente de los fondos propios.

El impulso de los fondos europeos

Desde el gobierno local han subrayado el "excelente resultado" de la Oficina de Fondos Europeos, creada a principios de la legislatura. Esta estrategia ha permitido "garantizar las inversiones sin subir impuestos", ya que la mayoría de los proyectos conllevan una cofinanciación municipal que se complementa con las ayudas externas.

Una deuda bajo control

Estamos muy lejos de la capacidad que tenemos para endeudarnos y para garantizar la estabilidad presupuestaria" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

El porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento de Cartagena se sitúa actualmente en el 27 % y se prevé que baje al 23 % el próximo año. Esta cifra se encuentra muy por debajo del límite legal, fijado entre el 75 % y el 110 %, lo que, según el consistorio, garantiza la "estabilidad presupuestaria y la capacidad de inversión".

Entre los proyectos de inversión previstos para 2026, destacan la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos por un millón de euros, la reforma integral de la estación de autobuses (450.000 euros en su primera fase) y una aportación de 400.000 euros para la reforma del campamento de Carthagineses y Romanos. Además, se contemplan 7 millones de euros para el servicio de transporte público.

El capítulo de bienes y servicios sigue siendo el de mayor peso en el presupuesto, debido a la mejora de la calidad de los servicios públicos y la entrada en vigor de nuevos contratos, como el de jardines o los del litoral. En contraste, los gastos financieros se han reducido más de un 15 % gracias a la amortización de la deuda.