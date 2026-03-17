Declaran Bien de Interés Cultural el puente de Lugo por el huyeron las tropas británicas de las napoleónicas en la Guerra de la Independencia

El Puente de Cruzul pasa a beneficiarse del máximo nivel de protección que otorga la Ley de Patrimonio Histórico

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración del Puente de Cruzul, en Becerreá (Lugo), como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento. La propuesta, impulsada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, otorga a esta infraestructura la máxima protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, tras un expediente iniciado en noviembre de 2025.

Proyectado por el ingeniero francés Lemaur en el siglo XVIII por orden de Carlos III, el puente formaba parte del Camino Real que buscaba unir Madrid con Lugo, A Coruña y Ferrol. Se trata del único puente neoclásico de la provincia de Lugo y fue una pieza fundamental en la antigua carretera N-VI hasta finales de los años 60.

Un escenario clave en la Guerra de la Independencia

El puente no es solo una obra de ingeniería, sino también un testigo de la historia. Durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814), fue escenario de varios episodios clave. Entre ellos, destaca cómo guerrilleros gallegos se apoderaron de más de mil fusiles que los soldados franceses habían escondido en sus inmediaciones.

Concello de Becerreá Recreación de la batalla contra las tropas de Napoleón en el puente de Cruzul

Además, sus arcos presenciaron la persecución de las tropas británicas de John Moore por parte del ejército napoleónico, a las órdenes del mariscal Soult, durante su huida hacia el puerto de A Coruña. Este hecho histórico se conmemora cada año con una recreación histórica que recuerda la resistencia local frente a los invasores.

Concello de Becerreá Cartel para anunciar la recreación de la batalla en el puente de Cruzul

Una estructura singular

El viaducto, situado sobre el río Cruzul, cuenta con tres arcos de medio punto de 12 metros de diámetro, una altura total de 29,20 metros y una longitud de 93 metros. Aunque el trazado de la carretera nacional se desvió hace décadas y se construyó un nuevo viaducto, el puente sigue prestando servicio para el tráfico local.