La cosecha en la Ribeira Sacra podría ser menor de lo esperado y no llegar a los 5 millones de kilos de uvas

La vendimia sigue progresando en la Ribeira Sacra, a pesar incluso del voraz incendio que arrasó unas 2.000 hectáreas entre los municipios de Pantón y Sober, y en este momento ya han entrado en las bodegas más de 3 millones de kilos, aunque el consejo regulador ve difícil que se puedan alcanzar este año los 5 millones previstos inicialmente por el propio órgano rector.

Según la información facilitada por el propio consello regulador Ribeira Sacra, a 21 de septiembre habían sido recogidos 3.060.167 kilos de uvas. En cuanto al desarrollo de la vendimia, 61 bodegas siguen trabajando, 21 han finalizado y 11 no han iniciado todavía el proceso.

En cuanto a variedades, han sido recogidos 2.166.077 kilos de uvas tintas, principalmente Mencía (2.005.969 kilos), junto con Merenzao, Garnacha y Brancellao.

También han entrado en las bodegas 894.091 kilos de uvas blancas, con predominio de Godello (776.018 kilos), seguido de Treixadura, Albariño, Branco Lexitimo y Dona Branca.

Consello Regulador Uvas en cajas en la Ribeira Sacra

una cosecha menor de la esperada

En cuanto al resultado de la vendimia, el presidente del consejo regulador, Antonio Lombardía, reconocía a COPE Lugo que es probable que no se cumplan las previsiones iniciales. “Esperábamos sobre cinco millones, pero nos va a costar. Va a ser más corta de lo contábamos, sin duda. Cumplimos un mes de vendimia y va muy lento”, reconoció.

“Con la gente en el campo, vemos que no rinde como otros años. La ola de calor apretó mucho a los racimos, que ya habían salido más pequeños que otros años. La cosecha será menor de la previsión inicial. Seguramente no lleguemos a esos cinco millones”, concluyó.