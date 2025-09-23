La cosecha en la Ribeira Sacra podría ser menor de lo esperado y no llegar a los 5 millones de kilos de uvas
En este momento, han sido recogidos más de tres millones de kilos -algo más de dos de uvas tintas- y siguen trabajando en las viñas 61 bodegas
La vendimia sigue progresando en la Ribeira Sacra, a pesar incluso del voraz incendio que arrasó unas 2.000 hectáreas entre los municipios de Pantón y Sober, y en este momento ya han entrado en las bodegas más de 3 millones de kilos, aunque el consejo regulador ve difícil que se puedan alcanzar este año los 5 millones previstos inicialmente por el propio órgano rector.
Según la información facilitada por el propio consello regulador Ribeira Sacra, a 21 de septiembre habían sido recogidos 3.060.167 kilos de uvas. En cuanto al desarrollo de la vendimia, 61 bodegas siguen trabajando, 21 han finalizado y 11 no han iniciado todavía el proceso.
- En cuanto a variedades, han sido recogidos 2.166.077 kilos de uvas tintas, principalmente Mencía (2.005.969 kilos), junto con Merenzao, Garnacha y Brancellao.
- También han entrado en las bodegas 894.091 kilos de uvas blancas, con predominio de Godello (776.018 kilos), seguido de Treixadura, Albariño, Branco Lexitimo y Dona Branca.
En cuanto al resultado de la vendimia, el presidente del consejo regulador, Antonio Lombardía, reconocía a COPE Lugo que es probable que no se cumplan las previsiones iniciales. “Esperábamos sobre cinco millones, pero nos va a costar. Va a ser más corta de lo contábamos, sin duda. Cumplimos un mes de vendimia y va muy lento”, reconoció.
“Con la gente en el campo, vemos que no rinde como otros años. La ola de calor apretó mucho a los racimos, que ya habían salido más pequeños que otros años. La cosecha será menor de la previsión inicial. Seguramente no lleguemos a esos cinco millones”, concluyó.