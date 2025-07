Comienza la gran operación retorno/salida de agosto: "El verano va muy bien para la hostelería en Lugo"

Estamos en el último día del mes de julio. Mucha gente está hoy recogiendo sus cosas para regresar al trabajo, mañana mismo o el lunes. Otros muchos se preparan para salir de vacaciones. En las próximas horas habrá decenas de miles de desplazamientos por carretera. Comienza otra de las grandes operaciones salida de este verano.

Seguramente, estamos en el momento álgido del período estival. Por eso, en COPE Lugo le preguntamos al sector de la hostelería cómo va el verano. Los negocios con los que pudimos hablar nos cuentan que “no va mal”. La gente está llegando a nuestra provincia, sobre todo turistas nacionales, en una proporción similar a la de otros años.

También se mantiene ese flujo constante de peregrinos que hacen el Camino de Santiago y transitan por las rutas jacobeas que atraviesan la provincia desde Pedrafita do Cebreiro -el Camino Francés-, pero también desde el norte y el sur.

Archivo Cope Peregrino en el Camino de Santiago

buena ocupación y muchas reservas en los restaurantes

Jacobo García-Bobadilla, del Hotel Méndez Núñez, que está en pleno centro del casco histórico de Lugo, a solo unos pasos de la Praza Maior, afirma que aún a estas alturas del verano se producen reservas de última hora. En todo caso, el “verano va bien”, gracias sobre todo a la llegada de turistas nacionales.

El presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, confirmó que las reservas para agosto se mueven entre el 60 y el 70%, pero el sector confía en que ese porcentaje incluso mejore en los próximos días.

Cedida Las fiestas tradicionales son uno de los grandes atractivos de la provincia. En la foto: Rapa das Bestas en A Pontenova

En cuanto a la restauración, la sensación de los propietarios de los locales es similar. Está siendo un buen verano. Hay muchas reservas. Predomina el turismo nacional y la gente que llega a Lugo se está gastando el dinero para disfrutar de su excelsa gastronomía.

Nicolás Vázquez y Héctor López, de los restaurantes Campos y España, dos de los establecimientos más reconocidos del centro de Lugo, tienen esa impresión. La cosa se mueve.

Se acaba julio y recibimos agosto por todo lo alto. Comienzan las vacaciones para unos y finalizan para otros. Filosofía, en todo caso, por favor. No hay mal que por bien no venga, ni tampoco bien que cien años dure.