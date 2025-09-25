El Ayuntamiento de Lugo decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del concejal Pablo Permuy

Todos los grupos políticos expresaron su pesar por el fallecimiento de un concejal que el alcalde, Miguel Fernández, calificó como "un servidor público ejemplar"

Aunque el recinto ferial de San Froilán comenzará a funcionar en las próximas horas -en la Avenida de Rodríguez Mourelo y en el entorno del Parque de Rosalía Castro-, el Ayuntamiento de Lugo ha informado de que las barracas no podrán poner música hasta el domingo por los tres días de luto oficial decretados a causa del fallecimiento del concejal de Recursos Internos, Pablo Permuy Villanueva.

En declaraciones a los medios de comunicación, la concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, responsable política de la organización de las patronales, precisó que “esta medida responde a la voluntad de mantener un respeto institucional y social en estos días difíciles, en los que la ciudad se une al dolor por la pérdida del compañero Pablo Permuy”.

Pablo Permuy falleció la pasada madrugada en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), después de meses luchando contra una larga enfermedad. Se incorporó a la vida política en el año 2023, de la mano de Lara Méndez, quien dejó la Alcaldía de Lugo para formar parte de la candidatura al Parlamento de Galicia encabezada por José Ramón Gómez Besteiro. Dentro del gobierno local estuvo al frente de áreas de mucho peso, como Economía o Personal.

Se da la circunstancia de que el fallecimiento de Permuy es la segunda pérdida que sufre el gobierno municipal de Lugo por motivos de salud en los últimos meses, dado que a principios de marzo falleció la entonces alcaldesa, Paula Alvarellos, como consecuencia de un infarto.

Pablo Permuy fue un servidor público ejemplar" Miguel Fernández Alcalde de Lugo

"un mandato muy difícil por problemas de salud"

El teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, reconoció que el gobierno local, formado por socialistas y nacionalistas, está realmente “viviendo un mandato muy difícil” como “consecuencia de los problemas de salud que está habiendo”.

Recordó, en ese sentido, que “hace seis meses del fallecimiento de -la anterior alcaldesa- Paula Alvarellos -a causa de un infarto-, y ahora se suma el de Pablo Permuy. Es bastante duro. Estamos impactados”.

Aún así, reconoció que los miembros del gobierno local tienen que “tratar de salir para adelante lo antes posible, por el bien de la ciudad”, aunque “a nivel personal es una situación compleja”.

También quiso trasladar sus condolencias, “todo el ánimo y fuerza” a la familia y allegados de Pablo Permuy, que están viviendo “una situación muy dura y compleja”.

Archivo Cope Pablo Permuy entró en la política municipal de la mano de Lara Méndez

“Buen compañero y buena persona”

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Elena Candia, también expresó este jueves su pesar por el fallecimiento de Permuy, una persona que, según sus palabras, “siempre” le demostró “ser un buen compañero y una buena persona”.

Dijo que se enteró “a las ocho de la mañana” de su fallecimiento, “hablando con el alcalde”, y en ese momento ya le expresó la “voluntad de total colaboración y ayuda” al gobierno local.

“Es un día de tristeza y desolación”, en un mandato “en el que una nueva desgracia nos acompaña”, en este caso con una persona que “siempre me demostró ser buen compañero y buena persona", dijo Candia.

“La ideología nunca nos separa en un momento como este y, como sucedió con el fallecimiento de la alcaldesa, le expresamos al alcalde y al socio de gobierno nuestra disposición a ayudar. Tenemos que unirnos y apoyarnos en un momento de tristeza y dolor”, concluyó.