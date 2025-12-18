Así se enamora a los niños del campo gallego: la granja como la mejor aula

La cuarta edición del programa Da Escola á Granxa, impulsado por la Vicepresidencia de la Deputación de Lugo, ha concluido con un éxito de participación. En total, se han realizado más de 200 actividades formativas en las que han participado cerca de 7.000 niños y niñas de Educación Infantil y Primaria de toda la provincia, consolidándose como una iniciativa válida para conectar a las nuevas generaciones con el mundo rural.

Una lección a pie de granja

Una de las últimas actividades ha tenido lugar esta semana en la Gandería Mantoño Holstein, en el municipio de Barreiros, en A Mariña. Medio centenar de alumnos del CEIP de San Miguel de Reinante han visitado las instalaciones de esta explotación de la mano de la ANPA del centro, una de las 73 asociaciones de padres y madres de alumnos que se han sumado al proyecto este año.

Acompañados por Saúl Dorado, los escolares han conocido el día a día de esta granja familiar dedicada a la producción de leche, que cuenta con más de 240 animales. Han aprendido cómo funciona la sala de ordeño, las características del establo y han degustado los quesos de Entrepinares que se elaboran con la leche de la explotación, reconocida por su trabajo de mejora genética.

Las niñas y niños tienen que tener referentes para que vean la actividad agroganadera como una opción de futuro" Daniel García Diputado provincial de Rural

Un futuro para el sector primario

El diputado de Rural, Daniel García, y la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, siguieron de cerca la visita. García ha destacado que el objetivo es crear vocaciones: "las niñas y niños tienen que tener referentes y vivencias positivas para que vean la actividad agrogandeira como un opción de futuro". También ha agradecido "la colaboración de las granjas, anpas y colegios".

Cedida La cuarta edición del programa Da Escola á Granxa terminó con la visita de los escolares a una explotación de Barreiros

Por su parte, Ana Ermida ha subrayado la importancia de la producción agroganadera en el municipio, "una labor fundamental para la economía, pero también socialmente". Además, la alcaldesa ha destacado que este programa también es un "reconocimiento a las ganaderías del municipio, que llevan muchos años trabajando y que han tenido la capacidad de adaptarse a los tiempos".

La iniciativa ha contado con la implicación de 45 granjas de toda la provincia con actividades diversas, desde la cría de ganado hasta la elaboración de quesos y mermeladas. El programa financia el desplazamiento de los alumnos a través de las ANPAs, facilitando el acceso a esta experiencia formativa que busca asegurar el relevo generacional en el campo gallego.