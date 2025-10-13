Se acabó la fiesta en Lugo: termina el San Froilán, uno de los más concurridos de los últimos años
El tiempo seco y las temperaturas agradables se aliaron con los organizadores de las patronales -declaradas de Interés Turístico Nacional- para ayudar a que el recinto ferial, las casetas del pulpo y las calles de la ciudad estuviesen abarrotados de gente en los días grandes de las fiestas
Se acabó la fiesta. Las patronales de San Froilán cerraron ayer una de las ediciones más multitudinarias de los últimos años. El tiempo seco y las temperaturas agradables, más propias de la primavera que del inicio del otoño en Lugo hizo que la gente se echase en masa a las calles, tanto los vecinos de la propia ciudad como las decenas de miles de visitantes que se han acercado a la capital lucense entre los días 4 y 12 de octubre, procedentes de muchos lugares de Galicia, pero también de otras partes de España.
La 'Gran festa do outono galego' volvió a demostrar una vez más su enorme poder de convocatoria, y no solo por un programa que estaba formado por unas doscientas actividades lúdicas, la mitad de ellas actuaciones musicales, sino también por el carácter de tradición que ha ido adquiriendo esta fiesta a lo largo de su historia.
Estas fiestas han sido vividas, como nunca, en las calles. Sin duda, por el buen tiempo, pero también por la animación que había con charangas, grupos de música tradicional y actuaciones varias. También por los mercados de artesanía, la feria medieval y la distribución en distintos escenarios de los conciertos -en la Praza Maior, la de Santa María y la Horta do Seminario-.
un fin de semana apoteósico
El último fin de semana fue apoteósico, con las calles y el recinto ferial abarrotados de gente. También hubo mucho público en la Feira Medieval, que se celebró este domingo en el entorno de la catedral, en el casco histórico, y en los actos programados con motivo del Domingo das Mozas, especialmente en aquellos relacionados con la cultura tradicional gallega.
También estuvieron abarrotadas las tradicionales casetas del pulpo. Hubo personas que tuvieron que esperar hasta bien entrada la tarde para poder sentarse a comer. Además, trabajaron muy bien los locales de hostelería, que tenían permiso del Ayuntamiento para prolongar su jornada dos horas por encima del horario de cierre habitual; y el ocio nocturno, porque la fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada, por no decir que hasta el día siguiente.
Este lunes, se celebra en “Día do Neno”. El recinto ferial abrirá por última vez sus puertas este año en una jornada especial, en la cual los feriantes aplicarán descuentos en las atracciones sobre la tarifa habitual.
Porque la fiesta se ha terminado, pero hay que ir adaptándose a la nueva realidad poco a poco....