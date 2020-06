Ribeira Sacra intenta impulsar la venta online por parte de las bodegas más pequeñas

El Consello Regulador Ribeira Sacra está intentando impulsar la venta a través de Internet del vino que producen las bodegas más pequeñas de la Denominación de Origen, a través de la iniciativa “Pide tu Ribeira Sacra”.

En pleno estado de alarma, durante el mes de abril, puso en marcha a través su web corporativa la iniciativa 'Si quieres un Ribeira Sacra, pídelo', para que aquellas bodegas que no tienen su propia página en Internet tuviesen un canal de comercialización on line que les permitiese mover su producción de vino.

Ahora, acaba de poner en marcha 'Pide tu Ribeira Sacra', una plataforma de venta a la que se accede desde la misma página de inicio de la web corporativa para “facilitar las compras de los vinos de las bodegas que se vayan inscribiendo en esta iniciativa”.

Según ha informado el propio órgano rector, muchas de las bodegas que integran la denominación de origen cuentan con su propia página web y su tienda on line, pero “con esta nueva opción se pretende dar la oportunidad de la venta online a bodegas que no disponen de este servicio de manera particular, al tiempo que se crea un escaparate en el que se pueden centralizar las bodegas y sus marcas”.

En esta nueva tienda online, en la que se centraliza la venta de vinos de la denominación, los usuarios pueden adquririr “vinos de las diferentes subzonas, Amandi, Chantada, Quiroga Bibei, Ribeiras do Miño y Ribeiras do Sil”.

Si en la primera campaña se sumaron a la propuesta más de una veintena de bodegas, “en esta ocasión se comienza con una decena de ellas, pero cada día se espera que se incorporen nuevas propuestas”, añade el consejo regulador, quien matizó que, de momento, se han puesto a la “venta tintos y blancos jóvenes, crianzas y vinos de barrica”.