José Luis Reboredo de "Breogán está en ACB" cree que el equipo está haciendo historia

El Breogán ganaba ayer al Baskets Bonn y pasa de ronda en la Basketball Champions League tras una prórroga y el juego estelar de jugadores como Sajus que le llevará al equipo de la ciudad de las murallas a enfrentarse en tres partidos al combinado turco, Pinar Karsiyaka.

EL BREOGÁN ESTÁ HACIENDO HISTORIA

"O Breogán está facendo historia", dice José Luís quien cree que "á xente quizás se lle está escapando". En la BCL nunca había ganado un partido el club lucense. Quizás en un buen momento para pedir que "haxa unha axuda maior da Xunta" ya que los celestes están representando por Europa "a Lugo e a Galicia", apunta Reboredo.

PARTIDO CONTRA OBRADOIRO

"Rigui" analiza las fortalezas del "Breo" contra el equipo santiagués y calcula que Juan Fernández y Sergi Gacía estarán disponibles para el partido del sábado con la única dificultad de la "falta de minutos" de ambos, pero "un derbi é un derbi e xogado no Pazo hai moito que falar".

REPONER LA PLANTILLA CELESTE

Hay muchos equipos de ACB que quieren fichar pero no pueden, justo ahora estamos en un momento donde "os prezos subiron moitísmo porque hai unha demanda moi grande no posto de base, no posto de pívot, e anotadores", según menciona Reboredo que "nesta época do ano os representantes están subindo moito o caché dos xogadores" y hay que tener un poco de calma, "pedir é moi fácil" pero el "Breo" tiene el presupuesto que tiene. Eso sí, esta afición "xa pasou por moitas no Municipal e algunha no Pazo"e sabe sufrir. E tamén lle consta a José Luis que ás persoas que están no clube "non queren facer nada para empeoralo". Por tanto, calma y optimismo.

SU CANAL EN REDES

El canal "online" que dirige José Luis Reboredo, "Breogán está en ACB", tendrá una "previa" mañana viernes sobre el partido CB Breogán-Obradoiro, con Raúl Villares de Radio Galega y Nacho Fouz del Diario El Progreso.