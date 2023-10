Un camión daña la fachada de la catedral de Lugo

Las agresiones contra el patrimonio son una agresión a la propia ciudad. Algunas son intencionadas y otras no, pero los destrozos siempre son graves, por lo sensibles que son estos elementos. La Policía Local informó este lunes de que la fachada de la catedral de Lugo sufrió desperfectos como consecuencia de un accidente provocado por un camión, pero también volvió a padecer los ataques habituales por parte de aquellos que no respetan lo que es de todos y hacen de las conductas incívicas un modo de comportamiento.

Durante el fin de semana, agentes de la Policía Local de Lugo han identificado al conductor de un camión cuyo lateral ha provocado daños en la fachada de la catedral de la ciudad, un templo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según la información facilitada por la propia Policía Local, los hechos sucedieron el pasado 13 de octubre, cuando, tras tener conocimiento de que un camión había provocado daños en la fachada de la Catedral de Lugo, en la Praza de Pío XII -donde confluyen tres elementos Patrimonio de la Humanidad: el propio templo, el Camino Primitivo y la Muralla romana-, se inició una investigación para identificar y localizar al conductor del vehículo pesado.

Identificado el conductor, los agentes de la Policía Local realizaron las diligencias oportunas, además de informar a la Dirección Xeral de Patrimonio de lo sucedido, para que adopte las medidas correspondientes de cara a la reparación de los desperfectos.

CONDUCTAS INCÍVICAS

Por otra parte, también durante el fin de semana, para combatir conductas incívicas, efectivos del Grupo Operativo Nocturno desplegaron un dispositivo especial de vigilancia en el entorno de la catedral.

Los agentes denunciaron a 23 jóvenes por orinar en la vía pública.