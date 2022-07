La acusación le recuerda al procesado por el asesinato de su pareja en Lugo que pedir perdón “no sirve”

Las dos letradas que ejercen la acusación particular en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo contra un hombre de 48 años acusado de matar a cuchilladas a su pareja -en febrero de 2020- aseguraron, después de que el procesado reconociese ayer en la vista oral que la había matado y pidiese perdón por ello, que eso “no sirve de nada” después de lo que hizo.

Antes del inicio de la segunda jornada del juicio, la letrada Cristina Martínez, que representa a la hija menor de la víctima, afirmó que el procesado “tiene que ser condenado por lo que ha hecho y caerle todo lo que tiene que caerle con la ley en la mano”.

“Lo siento, pero no me vale, a estas alturas me da igual”, dijo con respecto al hecho de que el acusado pidiese perdón en la primera jornada de vista oral.

En cuanto al hecho de que hubiese reconocido que mató a la víctima, recordó que “es difícil negar que cometió el asesinato. Lo que se discuten son las agravantes. La alevosía, que es lo que cambia la calificación a asesinato. La agravante de género, que pedimos las acusaciones particulares, y la agravante de parentesco”.

Cristina Martínez recordó que todas esas agravantes van “incrementando la pena” a la que puede ser condenado el acusado. “Es ahí donde está el meollo del asunto”, insistió, porque, aunque “intentó negarlo” en un primer momento, al final tuvo que reconocer el crimen, porque “las evidencias son muy claras”.

VERSIÓN EDULCORADA

Por su parte, la abogada María Fernanda López, que ejerce la acusación particular en nombre del resto de la familia de la víctima, recordó que el acusado “solo respondió a las preguntas de su defensa y dio una versión de los hechos un poco edulcorada”.

También dijo que la petición de perdón del acusado “no sirve de nada”.

“Es muy fácil pedir perdón después de lo que hizo. Está en su legítimo derecho, evidentemente, de decir lo que quiera. El acusado puede mentir, es un derecho que le da la ley”, añadió.

"NO EXISTE ALEVOSÍA"

En cuanto a la defensa, el abogado Jacobo Vázquez, insistió en que “no existe alevosía” en el crimen “y, por lo tanto, hay un homicidio, pero no asesinato”.

También dijo que su cliente “está muy arrepentido. Estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, que lel alteraron la voluntad a la hora de cometer los hechos, que desgraciadamente cometió”.

En esta segunda jornada de juicio prestarán declaración los policías que levantaron el atestado y su testimonio, en opinión de Fernanda López, “será bastante esclarecedor”.

Cristina Martínez dijo que las pruebas forenses “serán muy importantes a la hora de determinar las circunstancias de la muerte, lo indefensa que estaba” la víctima, “para saber si había alevosía y si el acusado estaba bajo los efectos de alguna sustancia”.