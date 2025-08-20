COPE
Xosé Xesús Carballés, xefe de brigada: "Estamos a traballar como hai 20 anos pero os incendios de agora non teñen nada que ver cos de antes, temos que cambiar a metodoloxía"

Os brigadistas sinalan que a virulencia dos lumes incrementouse ao tempo que subiron as temperaturas nas últimas décadas polo que "unha vez que pase todo, deberíamos sentarnos e revisar o operativo porque é o máis profesional de España pero necesita darlle unha volta"

Brigadistas en un incendio
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

