Vuelta a la rutina con rebajas, cambios y devoluciones en el comercio de Lugo

El día después de Reyes, que hace años era una jornada de vorágine para buscar gangas y oportunidades, es actualmente la fecha elegida para enmendar los "errores" de Sus Majestades

Exterior de una tienda de la céntrica Rúa da Raíña, en el casco histórico de Lugo
Redacción COPE Lugo

Vuelta a la rutina con rebajas, cambios y devoluciones en el comercio de Lugo

Redacción COPE Lugo

Lugo - Publicado el

1 min lectura2:25 min escucha

