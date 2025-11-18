Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde de Lugo: "A pasarela peonil que unirá os parques de Rosalía e Marcos Cela será unha realidade o vindeiro ano"
O responsable local repasou en Mediodía COPE as actuacións máis destacadas do concello lugués nas áreas que xestiona
Lugo - Publicado el
1 min lectura12:36 min escucha
