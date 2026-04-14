Recta final para participar en el programa educativo 'Da Escola á Granxa' 

El programa Da Escola á Granxa, impulsado por la Diputación de Lugo, se encuentra en la recta final para la inscripción de las asociaciones de madres y padres (AMPAS). El diputado de Medio Rural, Daniel García, ha confirmado que las expectativas de participación son muy positivas y que esperan superar las solicitudes del año pasado en los últimos días de plazo.

Una ventana al sector primario

La iniciativa busca acercar el sector primario a las nuevas generaciones y poner en valor el trabajo del campo. García lo define no como una simple excursión, sino como jornadas formativas tanto para los niños como para los adultos que los acompañan. "Casi aprenden más los mayores", señala, destacando que explicar el día a día "da más ganas de seguir".

El objetivo es que los más pequeños conozcan la procedencia de los alimentos y sientan orgullo del lugar donde viven. La experiencia resulta tan positiva que, según el diputado, el efecto es inmediato: "La verdad que en estas cinco ediciones podemos ver cómo entran en las visitas y cómo salen".

Salen todos queriendo ser granjeros" Daniel García Diputado del área de Medio Rural

Nuevas granjas y experiencias diversas

Esta quinta edición ha reforzado su catálogo con la incorporación de siete nuevas granjas, ofreciendo un abanico de propuestas que van desde la apicultura y los productos de la huerta hasta la cría de porco celta, pasando por queserías o museos de maquinaria agrícola. "Es un programa que evoluciona continuamente", afirma García, para que los centros que repiten tengan propuestas distintas donde poder escoger.

Cedida Visita a la explotación de Ganadería Castelo de Pastoriza (Lugo)

El programa también supone un impulso para los propios productores. Según el diputado, les permite valorar su trabajo diario y sentirse orgullosos. "Para muchos, este programa fue la primera experiencia de visita externa a su granja, pero ya lo están ahora continuando", comenta, subrayando que ha servido como un primer paso para abrir sus explotaciones a más gente.

Para muchos, este programa fue la primera experiencia de visita externa a su granja" Daniel García Diputado del área de Medio Rural

Inscripción abierta y sencilla

Las AMPAS interesadas pueden solicitar su participación a través de un proceso muy sencillo en la página web de la Diputación de Lugo. Las ayudas, que oscilan entre los 300 y los 1.100 euros, están destinadas a financiar tanto el desplazamiento como las actividades en las granjas.

Al final de la visita, cada niño se lleva consigo "la propia experiencia, ganas de volver" y un pequeño obsequio de la granja, un recuerdo tangible de una jornada que combina educación, sostenibilidad y apoyo al sector primario.