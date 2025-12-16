Reabre este miércoles el único supermercado de Pol impulsado por el concello
El proyecto, que ha requerido una inversión superior a los 300.000 euros, ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración con la Diputación de Lugo. La gestión del mismo estará a cargo de la Fundación Terras de Pol, una entidad impulsada por el Ayuntamiento con el fin de dinamizar y promover el desarrollo del municipio.
Lugo - Publicado el
1 min lectura8:45 min escucha
