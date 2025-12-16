COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Reabre este miércoles el único supermercado de Pol impulsado por el concello

El proyecto, que ha requerido una inversión superior a los 300.000 euros, ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración con la Diputación de Lugo. La gestión del mismo estará a cargo de la Fundación Terras de Pol, una entidad impulsada por el Ayuntamiento con el fin de dinamizar y promover el desarrollo del municipio.

00:00
Descargar

Reabre este miércoles el único supermercado de Pol impulsado por el concello

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura8:45 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

02:00 H | 16 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking