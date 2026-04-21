Lugo se tiñe de azul para rodear la Muralla en su marcha contra el cáncer

La ciudad de Lugo ya tiene todo preparado para celebrar este sábado la séptima edición de la carrera y andaina 'Lugo en marcha contra el cáncer', un evento que combina deporte, solidaridad y compromiso social. Impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la iniciativa busca movilizar a la ciudadanía en apoyo a los pacientes oncológicos y sus familias, con el deseo de "teñir de azul las calles de Lugo", según ha expresado el presidente de la asociación en la provincia, José Manuel Rozas.

La jornada solidaria ofrece dos modalidades para facilitar una participación masiva. A las 18:00 horas comenzará la 'andaina', una vuelta a la emblemática Muralla de Lugo. Una hora más tarde, a las 19:00 horas, darán comienzo las carreras, con recorridos adaptados para niños y una prueba de 5 kilómetros para adultos a partir de 16 años. El punto de encuentro, tanto para la salida como para la meta, será la Horta do Seminario.

Inscripciones y dorsal solidario

Las inscripciones online permanecerán abiertas hasta el jueves por la noche. Además, será posible apuntarse de forma presencial el viernes y el sábado por la mañana en la sede de la asociación, y el mismo sábado a partir de las 15:00 horas en la zona de salida. Para quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, la organización ha habilitado un 'dorsal cero' que permite realizar una aportación económica directa.

El objetivo es intentar conseguir un 70% de supervivencia en el año 2030" José Manuel Rozas Presidente de la AECC en Lugo

Un objetivo para 2030

La recaudación de la prueba se destinará íntegramente a "mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias", así como a "impulsar la investigación oncológica y seguir trabajando en la prevención", ha explicado Rozas. El presidente ha destacado que la meta final es "intentar conseguir un 70% de supervivencia en el año 2030", un reto ambicioso que necesita del apoyo de toda la sociedad.

El evento cuenta con el respaldo de entidades como la Diputación Provincial, el Concello de Lugo, la Xunta de Galicia y Caixa Rural Galega. Como aliciente adicional, entre todos los participantes se sortearán 12 cubrecamisetas del Breogán firmadas por toda la plantilla, una donación de AGADER.

Visibilidad para llegar a toda la provincia

Más allá de la recaudación, el evento es fundamental para "visibilizar la asociación" y el trabajo que realiza. El principal objetivo, según Rozas, es que todos los pacientes de la provincia sepan que "hay una asociación que está para ayudarlos en todo lo que necesiten". Los servicios, que incluyen apoyo psicológico, atención social o préstamo de material son totalmente gratuitos. "Una persona cuando le comunican que tiene cáncer, le cambia la vida totalmente", ha recordado el presidente, subrayando la importancia del acompañamiento en ese momento.

Rozas ha animado a la participación recordando que cada "granito de arena" contribuye a avances reales, como dos investigaciones apoyadas por la fundación científica de la asociación —una sobre cáncer de mama y otra sobre cáncer pediátrico— que ya han alcanzado la fase de ensayo clínico. El objetivo es que Lugo, al igual que otras ciudades como Valladolid con 55.000 inscritos, convierta esta cita en un gran acto social.