Lugo se va de tapas: comienza el concurso gastronómico más sabroso del año

Más de 40 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en el XX Concurso de Tapas que organiza la APHEL

Lugo se va de tapas: comienza el concurso gastronómico más sabroso del año

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura9:28 min escucha

