Lugo impulsa su mayor presupuesto para una transformación histórica de la ciudad

El primer teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha presentado las líneas maestras del presupuesto para sus áreas de gobierno, enmarcado en las cuentas más altas de la historia de la ciudad, que alcanzan los 132 millones de euros. Este incremento presupuestario responde a un momento que Arroxo califica de "extraordinario", ya que Lugo ha superado por primera vez los 100.000 habitantes y ha batido récords de visitantes. El objetivo es continuar con el "cambio claro" y el dinamismo que, según afirma, ha experimentado la ciudad en los últimos años.

Cuidado del espacio público y seguridad

Una de las grandes prioridades para 2026 es la mejora del espacio urbano y la seguridad. Para ello, se destinarán 900.000 euros a la reparación de calles y asfaltado y otros 1.000.000 de euros al repintado de la señalización horizontal. Además, el proyecto contempla la creación de seis nuevas rotondas para mejorar la fluidez del tráfico, cuatro de ellas en la Avenida de Magoi, una en la Avenida de Breogán y otra en el cruce de Angelo Colocci con Santo Grial.

El plan también incluye la creación de un entorno escolar seguro en el colegio Anexa y una nueva pasarela peatonal que unirá el parque de Rosalía con el parque Marcos Cela por encima de la Ronda da Muralla. El objetivo final, según Arroxo, es "que todo vecino y toda vecina de Lugo tenga, a menos de 5 minutos de la casa, un espacio con bancos, con árboles, con jardines, donde poder sentarse".

Cultura y patrimonio como ejes

Las cuentas también reflejan una apuesta decidida por la cultura y la recuperación del patrimonio. Se destina más de un millón de euros para las fiestas del San Froilán, de los cuales 475.000 euros serán para espectáculos. En este punto, Arroxo ha vuelto a solicitar una mayor implicación de la Xunta, cuya aportación de 15.000 euros anuales considera "irrisoria".

El proyecto más ambicioso es la rehabilitación del cuartel de San Fernando. El Concello aportará 3,8 millones de euros para solicitar una subvención ministerial del "2% cultural" y alcanzar los 15 millones de euros necesarios. Con esta iniciativa, el gobierno local busca impulsar la creación del gran museo gallego de la romanización y exige a la Xunta que aporte los 7 u 8 millones restantes. "No podemos seguir esperando a que la Xunta lo rehabilite, pero ahora sí, vamos a exigirle que ponga la parte restante", ha sentenciado Arroxo.