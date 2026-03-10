Lugo exige al Gobierno la iluminación de sus accesos y la cesión de una veintena de pisos de la Sareb

El Concello de Lugo ha vuelto a exigir al Gobierno de España que repare y ponga en funcionamiento los puntos de iluminación en varios accesos a la ciudad. El primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha explicado que el consistorio está dispuesto a asumir los costes de electricidad y mantenimiento, pero solo una vez que el ministerio realice la inversión inicial para actualizar las instalaciones.

El concejal ha calificado algunas de estas zonas como "puntos negros" por su peligrosidad. El caso más paradigmático es la rotonda de Nadela, un nudo de comunicaciones clave que permanece a oscuras. "Estamos ante un punto que es inseguro", ha señalado Arroxo, criticando que el Gobierno central decidiera apagarlas basándose en un criterio de número de vehículos que considera inapropiado para Galicia.

Estamos ante un punto que es inseguro" Rubén Arroxo Teniente de alcalde de Lugo

Vivienda y Sareb, la otra gran demanda

En paralelo, el BNG, a través de su diputado Néstor Rego, ha vuelto a preguntar en el Congreso por la situación de las viviendas de la Sareb en Lugo. Se calcula que existen unas 200 en la provincia que, según Arroxo, podrían dar un hogar a otras tantas familias si el Gobierno central cumpliera su compromiso de movilizarlas para el parque de vivienda pública.

Arroxo ha destacado que el acceso a la vivienda es uno de los problemas "más patentes" para la ciudadanía, especialmente para los jóvenes. "Entendemos que se debe construir más viviendas de protección pública", ha afirmado, criticando la inacción de la Xunta y urgiendo al Estado a actuar con los pisos ya construidos que gestiona la Sareb.

Entendemos que se debe construir más viviendas de protección pública" Rubén Arroxo Teniente de alcalde de Lugo

Avances en obras y transporte público

En clave local, la llegada de la primavera ha permitido acelerar diversas obras en la ciudad. Entre ellas destaca la transformación del Carril das Flores, una de las entradas del Camino Primitivo, así como la mejora de la zona de las Costas de Paxariños y la reordenación del tráfico en la calle Xoán Rico Pérez para reducir la congestión en Fontiñas.

Finalmente, el primer teniente de alcalde ha informado sobre el futuro modelo de transporte público. Tras un proceso de reuniones vecinales con un "muchísimo consenso", el Concello prevé licitar el nuevo contrato "a la vuelta del verano" con el objetivo de que las nuevas líneas, más ecológicas y adaptadas a las demandas ciudadanas, estén operativas en 2027.