El diseño se rebela contra los estereotipos: la exposición que une arte y diversidad funcional en Lugo

La exposición ‘Visible[s]. Deseño e diversidade funcional’ se puede visitar en O Vello Cárcere de Lugo hasta finales de marzo. La iniciativa, impulsada por la EASD Ramón Falcón en estrecha colaboración con ASPNAIS, nace con el objetivo de cambiar el paradigma del "diseño para la mayoría" por un modelo centrado en la diversidad. Andrea Fernández y Antonio Cruz son los responsables de este proyecto que busca construir una sociedad más justa.

La idea surgió de una necesidad detectada en la escuela de arte. “Generalmente, en proyectos de diseño gráfico solemos trabajar campañas de concienciación”, explica Antonio Cruz, quien tiene un vínculo personal con el tema a través de su hermano. Esta cercanía con la discapacidad y su relación con ASPNAIS fue el motor para "poder trabajar un caso real y conocerlos".

Un proceso de co-creación

El proyecto involucró a los departamentos de diseño gráfico y diseño de interiores. Según explica Andrea Fernández, el proceso comenzó con la guía de las psicólogas de ASPNAIS para formar grupos con discapacidades diversas. Tras un primer contacto en ambos centros, los alumnos y los usuarios trabajaron juntos, diluyendo barreras y descubriendo puntos en común, como los talleres de cerámica o serigrafía.

La interacción fue “interesantísima” para ambas partes, pero especialmente para los estudiantes. Antonio Cruz destaca que para ellos fue una experiencia superimportante para ver la discapacidad "desde cerca". Un alumno llegó a confesar que era "uno de los proyectos más interesantes que habían hecho en sus estudios", una valoración que resume el éxito de la colaboración.

Más que la discapacidad, había que destacar las capacidades que estas personas tenían" Antonio Cruz Docente de la EASD Ramón Falcón

Cedida Contenido de la exposición‘Visible[s]. Deseño e diversidade funcional’

Diseño que transforma vidas

En la exposición, el área de diseño gráfico presenta campañas de concienciación que ponen el foco en las capacidades. Además, se exhibe una publicación tipo revista donde los alumnos entrevistaron a los usuarios de ASPNAIS, destacando sus habilidades a través de retratos e ilustraciones. También se crearon libros de ayuda con iconografía adaptada para facilitar su comunicación en entornos cotidianos.

Por su parte, la especialidad de interiores abordó el diseño de dormitorios desde la perspectiva de la neuroarquitectura, cuidando materiales y colores para crear refugios que afirmen la identidad y el bienestar emocional. En la muestra se pueden ver imágenes 3D de los diseños y un mueble real, diseñado por una alumna y construido por los usuarios de ASPNAIS.

Voluntad de futuro

La experiencia ha sido tan positiva que ya se piensa en el futuro. Andrea Fernández confirma que el proyecto tiene voluntad de continuación para seguir abordando los retos del diseño inclusivo. "Siempre se nos olvidan las minorías", lamenta, y subraya la intención de seguir colaborando para que el diseño no excluya a nadie.

Siempre se nos olvidan las minorías" Andrea Fernández Docente en la EASD Ramón Falcón