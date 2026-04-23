El arte que se baila con las manos: una exposición en Lugo que rompe la barrera del "no tocar"

El Museo Provincial de Lugo ha inaugurado la exposición ‘Toca ‘R’, Danza ‘R’, una innovadora muestra que fusiona escultura y danza desde una perspectiva inclusiva. Realizada en colaboración con el Museo Tiflológico de la ONCE, la exposición presenta una selección de 10 esculturas diseñadas para ser experimentadas a través del tacto, y estará abierta al público hasta el 18 de octubre de 2026.

Una colaboración consolidada

Esta es la cuarta exposición que nace de la colaboración entre la Red Museística Provincial de Lugo y el Museo Tiflológico, una relación que se ha estrechado en los últimos cuatro años. La idea surgió al observar que los afiliados de la ONCE en Lugo asistían a clases de baile, lo que inspiró a conectar el arte de la escultura con la danza de una manera accesible. “Son exposiciones que siempre tenemos, una exposición táctil en la red de museística en los últimos 4 años”, explica Encarna Lago, gerente de la Red.

El objetivo es reivindicar la necesidad de trabajar en estrategias de accesibilidad, integración e inclusión. Según Lago, para que una pieza pueda ser tocada de forma significativa, debe cumplir con tres características clave: un tamaño determinado, una textura y una temperatura concretas. Esto permite que tanto personas ciegas como videntes puedan apreciar el arte de una forma diferente.

La iniciativa busca consolidar el acceso a la cultura como un derecho fundamental. “El derecho acceso a la cultura no es un regalo, y es una obligación para las instituciones buscar herramientas para hacer que cualquier persona, independientemente de su condición, tenga derecho a acceder a la cultura”, afirma con contundencia Encarna Lago.

Danza congelada en el tiempo

La exposición explora la fascinación por plasmar la danza en formas tridimensionales, donde la escultura congela el movimiento para que una figura baile eternamente. Entre las obras destacan ‘Salomé’ de César Delgado González, ‘Ícaro’ de Pedro Terrón Manrique o la ‘Sevillana’ del artista de Viveiro José María Prieto Lago, que transmite la fuerza y pasión del flamenco.

La selección de materiales no es casual y enriquece la experiencia táctil. Lago destaca “la diferencia cuando tocas una pieza de metal, y luego pasas a tocar una pieza de madera, la temperatura del metal, el bronce, y luego cuando tocas la de madera, la temperatura de la madera”. De esta forma, el visitante puede apreciar matices que a menudo pasan desapercibidos.

Una experiencia para todos los sentidos

Aunque la muestra está diseñada con un enfoque de accesibilidad, la experiencia resulta “sumamente enriquecedora” para todo tipo de público. Desde la organización se recomienda incluso a los visitantes videntes cerrar los ojos para sentir las obras y conectar con el arte a través de otros sentidos. La propia Lago reflexiona sobre cómo la sociedad está demasiado enfocada en lo visual.

Vivimos demasiado centrados en la cultura visual, pero hay otros sentidos que nos van a dar una vida mucho más rica" Encarna Lago Gerente de la Rede Museística Provincial

Una afiliada a la ONCE conoce, al tacto, una de las obras expuestas

“Vivimos demasiado centrados en la cultura visual, pero hay otros sentidos que, afortunadamente, si los desarrollamos, nos van a dar una vida mucho más rica”, señala Lago. La exposición es una invitación a ralentizar el ritmo y a disfrutar del entorno con más atención, demostrando que los museos son “herramientas de cohesión y transformación social” capaces de mejorar la vida de las personas.