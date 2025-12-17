COPE
Antonio Ameijide, portavoz provincial del PP: "Nos preguntamos si el BNG está dispuesto a todo para mantener la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo"

El Popular abordó en COPE Lugo las últimas novedades del presunto caso de acoso sexual a varias mujeres que afecta al entonces presidente del organismo provincial

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura13:31 min escucha

