El faro poco conocido del norte de España que no te puedes perder este invierno: "Está trasformado en alojamiento rural"

El programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha viajado junto al experto en viajes Pedro Madera para descubrir un destino que conserva el silencio y la autenticidad: A Mariña Lucense. Esta tierra, según Madera, es un lugar donde el Cantábrico manda y "el otoño huele a bosque y a sal", ideal para una escapada durante los próximos puentes.

Madera recomienda el norte en esta época porque "cuando no hay gente, se está mucho mejor". Pone como ejemplo la famosa playa de Las Catedrales, que "en verano es insoportable" por la masificación. Ahora, en cambio, se puede pasear con tranquilidad y disfrutar de la mejor gastronomía local, como el buen mejillón, marisco y pescado de temporada.

Puertos con alma marinera

Uno de los primeros atractivos que destaca el experto son los puertos, que en esta época del año bullen de vida profesional. Lugares como el puerto de Celeiro, en Viveiro, ofrecen una estampa de la dura vida de los pescadores, con sus "petos de pescador amarillo chillones maravillosos". Además, la cofradía local organiza visitas divulgativas para conocer de cerca su labor.

Otros puertos de visita obligada son el de Vicedo, un sitio estupendo para tomar "una ración de berberechos ahí recién preparados, unas navajas con un vinito blanco fresquito", y el histórico puerto de Nois. Este último, aunque pequeño, impresiona al saber que "desde ahí iban pequeños barcos a cazar ballenas en el siglo XV y XVI".

Faros que cuentan historias

Los faros son otro de los símbolos de la comarca. En Ribadeo se encuentra la Isla Pancha, que alberga dos faros, uno antiguo y otro moderno. Uno de ellos ofrece una experiencia única, ya que, como señala Madera, "está transformado en alojamiento rural". Dormir allí mientras rompe el mar en el acantilado es, según el experto, una "superexperiencia". En A Mariña Lucense existen otros puntos de interés como el curioso punto turístico que podrás visitar en Burela.

Otro de sus faros favoritos es el de Roncadoura, un lugar con una llegada espectacular entre rocas y con el mar Cantábrico de fondo. La idea de transformar estas edificaciones no es nueva, como demuestra el proyecto que busca convertir en museo el faro de Almería.

Sabores que conquistan el paladar

La gastronomía es un pilar fundamental de la visita a A Mariña Lucense. Pedro Madera recomienda una parada obligatoria en Ribadeo, en la panadería de Torviso, para probar sus empanadas. Destaca las de berberechos y zamburiñas, aunque advierte que con la de bacalao "no conozco a alguien que haya tomado un bocado solo", dada su exquisitez.

Más allá de la empanada, la zona es cuna de la faba de Lourenzá, una legumbre de gran calidad que, según los locales, fue el origen de este cultivo. Para una propuesta más original, Madera descubre la Galipizza, una empresa que ha creado la "mezcla perfecta": la pizza de pulpo, descrita como "un pulpo a feira, pero italianizante".

La ruta culinaria concluye con varias recomendaciones. En Viveiro, la tienda de ultramarinos Casa Chao ofrece embutidos y vinos. Para una comida más formal, El Hogar del Marinero en Ribadeo sirve "unos besugos y unos rodaballos que se te caen las lágrimas". Otros nombres que apunta el experto son Casa Damián en Foz o el restaurante de alta cocina de Javier Montero.