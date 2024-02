Ana Pontón, la candidata del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a las elecciones autonómicas de Galicia del 18 de febrero es ecléctica en cuanto a gustos musicales.

"Sempre me gustou a música moi variada", confiesa. "Non teño un estilo no que me poida encasillar senón que me gusta escoitar moitas cousas".

¿Qué le parecen nuevos ritmos como el trap? Pues tiene una buena opinión. "Estou empapándome máis destes novos ritmos como o trap...toda esta nova xeración que tamén está transformando a música".

Prueba de ese eclecticismo musical están los gustos musicales que tenía cuando estaba en el instituto. "Escoitaba dende Madonna ata Siniestro Total ou Os Resentidos".

¿Qué hace para desconectar tras un día duro?

Sobre sus momentos de ocio, la candidata del BNG se confiesa una mujer familiar. Lo que más la relaja después de un día duro es poder estar con su hija.

"O meu mellor método é poder estar coa miña filla, rir, estar con ela...é a mellor maneira de desconectar".

Ana Pontón es una mujer con un extensa experiencia en la vida política gallega, entre los momentos curiosos que ha vivido en sus 20 años de carrera cita un encuentro con un ciudadano que creó reconocerla.

"Paroume pola rúa e díxome ti es Ana Pontón e cando lle dixen que sí díxome, non...non eres". Ella insistió en que sí era la líder del BNG pero el ciudadano se marchó convencido de que mentía.

¿En qué ha cambiado su modo de pensar con el paso del tiempo?

Pontón se reivindica como madre orgullosa y es precisamente esa faceta la que destaca cuando se le pregunta por algún aspecto en el que haya cambiado de forma de pensar con el paso de los años.

"Cando era adolescente e na xuventude decía sempre que non quería ter fillos, agora penso que é unha pena non ter dado ese paso antes".