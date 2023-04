La Xunta reduce a menos del 15 % el seguimiento de la huelga de médicos en Galicia

La primera jornada de la huelga indefinida convocada en solitario por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia se salda con poco más de un 14 % de participación, según los datos ofrecidos en la tarde de este lunes por la Xunta de Galicia, que resalta "que el 85,4 % del personal ha acudido a trabajar".

Un seguimiento a la convocatoria de huelga entre los facultativos que se reduce aún más en la Atención Primaria donde poco más del 5 % de los médicos no han acudido este lunes a trabajar.

Lo que refleja que el seguimiento de la convocatoria ha sido mayor en los Hospitales de la comunidad frente a los Centros de Salud lo que ha provocado, según estos mismos datos de la Xunta de Galicia, que se hayan suspendido de 163 cirugías (lo que supone el 26% de la actividad media diaria), más de 3.700 consultas externasCCEE (19%) y que hayan tenido que posponerse casi 400 pruebas (2’8%).

GRANDES DIFERENCIAS POR ÁREAS SANITARIAS

La Administración sanitaria gallega también ha querido destacar que el grado de cumplimiento de los servicios mínimos durante la jornada está siendo del 100% por lo que asegura que "en la jornada de hoy la Sanidad pública gallega está respondiendo adecuadamente a todas las urgencias".

Aunque el grado de afección de la protesta está siendo desigual en las siete áreas sanitarias en las que se divide la comunidad gallega.

Así, el seguimiento es del 11,38% en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee; del 12,90% en el Área Sanitaria de Ferrol; del 13,91% en el Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza; del 15,31% en el Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; del 12,86% en el Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; del 6,99% en el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés; y del 23,71% en el Área Sanitaria de Vigo. De largo, esta última, la que registra un mayor seguimiento.

PROTESTA DE LOS FACULTATIVOS Y OFERTA DE LA XUNTA AL DIÁLOGO

La CESM anunció el 1 de marzo en una rueda de prensa desde Pontevedra que convocarían la huelga para el 11 de abril pese a dar a la Administración un plazo de "cuaresma" a la espera de si presentaba algún tipo de medidas en relación a sus principales reinvindicaciones que son, con carácter general para todo el personal del Sergas, la jornada de 35 horas semanales y el incremento del precio de la hora de guardia presencial y localizada, diferenciando entre laborales y fines de semana o festivo, incluidos los MIR.

Ya en aquel entonces veían en el Sergas una "total falta de voluntad política" a "cualquier propuesta de mejora" de las condiciones de los facultativos tras "una década de recortes". Aunque ninguna de las centrales sindicales presentes en la mesa negociadora con el SERGAS secundó esta movilización. Tampoco el otro sindicato médico con amplia representación en Galicia, O'Mega que inició consultas para convocar una huelga, pero finalmente lo descartó ante el escaso apoyo recibido.

Desde el anuncio de la huelga el 1 de marzo, se produjeron tres reuniones entre el sindicato convocante y el Sergas. La última fue el pasado miércoles --en plena Semana Santa y a escasos seis días del comienzo del paro-- y ante la falta de acuerdo se mantuvo según lo previsto.

No se produjeron más encuentros, pese a que fuentes de Sanidade recalcan a Europa Press que propusieron volver a verse el lunes, pero CESM "no ha hecho ningún movimiento". El sindicato alega que, desde el pasado miércoles, la Xunta "no les llamó para nada".

La Xunta ha asegurado que "seguirá trabajando para ofrecer una atención óptima a todos los ciudadanos y para pactar las mejores condiciones laborales para todos los profesionales, sean de atención primaria o hospitalaria".