Tras el Estado de Alarma: Así cambia la vida en Santiago y comarca

¿Cómo nos cambia la vida con el fin del Estado de Alarma? El Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó ayer que el Gobierno Central deje sin herramientas a las comunidades autónomas, así es que pidió mucha responsabilidad a la ciudadanía: "Decae el Estado de Alarma, no la pandemia". El riesgo sigue ahí.

A partir del 9 de mayo, en la noche del sábado al domingo, Galicia dejará de estar cerrada perimetralmente. Esto significa que podremos recibir turistas, los peregrinos de toda España tendrán vía libre para entrar a la comunidad y cualquier persona que venga de otros países no necesitará de justificación para entrar en la región.

A partir de ese momento recuperamos la libertad de movimientos también en horario nocturno, esto es, no habrá toque de queda y cualquiera podrá estar en la calle más allá de las 23 horas.

Lo que seguirá igual son las limitaciones en las reuniones: 4 personas máximo en interior y 6 al aire libre. Con todo, para tratar de evitar las fiestas nocturnas, el Comité Clínico que asesora a la Xunta ha decidido que entre la 1 de la madrugada y las 6 no se permitan las reuniones de no convivientes.

LA HOSTELERÍA AMPLÍA HORARIOS

Con el fin del toque de queda se amplían los horarios de apertura de los locales de hostelería: bares y cafeterías podrán abrir hasta las 23 horas y los restaurantes hasta la 1 de la madrugada.

Bares y restaurantes podrán abrir hasta más tarde, pero los aforos siguen vigentes



Con todo, las exigencias y los aforos siguen estando en vigor. Los locales con licencia de restaurante tendrán que contar con medidores de CO2 y controlar las mediciones para no sobrepasar los máximos permitidos. El aforo, además, sigue siendo de obligado cumplimiento y cambia en función de la incidencia de cada concello.

LAS EXCEPCIONES A LA APERTURA: EL CASO DE PADRÓN

A todo lo anterior hay que aplicar excepciones: los ayuntamientos que se encuentren en nivel máximo, aquellos en los que la incidencia del coronavirus sea de más de 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días o 250 a 7 días tendrán un régimen mucho más estricto.

En los concellos en nivel máximo continuará el cierre perimetral: no se podrá ni entrar ni salir sin causa justificada. Además, la hostelería tendrá que seguir cerrada para su consumo en el interior, sí podrán operar para servicio a domicilio y el toque de queda tendrá efecto: de 23 h a 6 de la mañana no se podrá estar en la calle.

En los concellos en este nivel máximo tampoco estarán permitidas las reuniones de personas que no convivan.

¿Qué ayuntamientos están en este nivel? El Comité Clínico seguirá con sus reuniones periódicas e irá evaluando caso por caso, pero estrenan este nivel máximo en el nuevo escenario Cambados, Cualedro, Laza, Vilanova de Arousa y Padrón.

Padrón estará en nivel máximo: cierre perimetral, toque de queda, hostelería cerrada y prohibidas reuniones de no convivientes. Su incidencia supera los 500 casos a 14 días



En la villa padronesa, según los últimos datos del SERGAS, se habían diagnosticado 27 casos de coronavirus en la última semana y 42 en los últimos 14 días.

La hostelería del municipio reconoce que es un golpe duro para ellos, mientras que el Concello se pone a diposición de las autoridades para controlar el cumplimiento de las medidas.

La situación en Padrón ya ha tenido consecuencias, además, como la cancelación del homenaje a Xela Arias, programado por la Fundación Rosalía, con motivo de las Letras Galegas, o la suspensión de la carrera prevista por el CLub Ciclista Padronés.

En el centro de salud de Padrón se ha puesto en marcha un cribado entre la población de 50 a 70 años, con 2.600 vecinos citados para realizarse las pruebas PCR.

LOS NIVELES DE LOS CONCELLOS EN EL ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO

Los niveles por concellos siguen operativos. La movilidad está permitida entre todo el territorio, también podremos salir fuera de la comunidad, con excepción de los concellos en máximo nivel. Con todo, los cuatro niveles diseñados por los expertos seguirán en vigor y marcarán los aforos máximos permitidos en la hostelería.

Ribeira y Mesía están en nivel alto: La hostelería solo en terraza y a la mitad de su capacidad.

Noia, Ames, Ordes, Melide, Lalín y Silleda estarán en nivel medio: Locales al 50% en terraza y al 30% en interior.

Mientras que el resto tendrá nivel bajo, con terrazas al 75% y la mitad de capacidad en el interior.

Los horarios en todos los concellos de estos 3 niveles serán los mismos: bares hasta las 23 h y restaurantes hasta la 1, sin cierres perimetrales ni toque de queda activo.

Nuevo escenario en Galicia: después del toque de queda





PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo ir a ver a mi familia a Ordes?

Sí. Aunque Ordes y Santiago tengan niveles distintos, la movilidad se permite, a excepción de entre los concellos en nivel máximo. En este caso sí es posible. Con todo, las quedadas tienen límites: máximo 4 personas en interior y 6 al aire libre y, aunque el toque de queda ya no sea operativo, no se podrán reunir no convivientes más allá de la 1 de la madrugada y hasta las 6. El objetivo: evitar las fiestas descontroladas.

¿Puedo celebrar mi cumpleaños cenando en un restaurante?

También: las cenas se pueden prolongar hasta la 1 de la madrugada, pero las limitaciones de aforos siguen activas y, más allá de esa hora, las reuniones permitidas son solo entre convivientes. También rigen aquí las limitaciones de máximo de personas: 4 en interior y 6 en exterior.

¿Puedo irme de copas?

El ocio nocturno continúa cerrado.

¿Puedo viajar fuera de Galicia?

Desde la noche de este sábado al domingo el cierre deja de estar operativo, con lo que podrán entrar y salir las personas libremente, a excepción de los residentes en concellos en nivel máximo. En cualquier caso, antes de salir, consulta las normas de la comunidad a donde te dirijas.

El momento es ilusionante pero los riesgos siguen. El Gobierno pudo seguir al mando de la pandemia pero no lo hizo, decidió esconderse detrás de las CC.AA. y ahora detrás de los jueces.



Galicia afrontará la situación con lealtad y tratará de gestionarla con seguridad jurídica pic.twitter.com/qUvLBN3vyt — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) May 6, 2021