Termina este viernes la vacunación de los sanitarios de Santiago y Barbanza en plena 3ª ola

Continúa la vacunación de los sanitarios del área de Santiago y Barbanza y lo hace a un ritmo que va a permitir que, ya este viernes, hayan recibido la primera dosis los 3.300 profesionales, sanitarios o no, de los 72 centros de atención primaria de la sanidad pública compostelana, además de los profesionales más expuestos a contagiarse de coronavirus tanto del CHUS, como del Hospital da Barbanza.

De hecho, solo este jueves estaba previsto que los 10 equipos específicos de enfermería encargados de administrar la vacuna, lo hicieran a 1.000 trabajadores Hospital Clínico de Santiago y los centros de salud de Boiro, Muros, Negreira, Rianxo, Ribeira e Santa Comba.

Según informa el servicio de comunicación del área sanitaria compostelana, "desde o mércores os profesionais sanitarios e non sanitarios están a ser citados a través dun SMS coa hora e o lugar de vacinación xeoreferenciado, seguindo os criterios de priorización fixados no documento Estratexia de Vacinación fronte á Covid-19 en España acordado no marco do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde". de esta forma, quedarán vacunados todos los profesionales de los centros de salud de atención Primaria, mientras que se ha dividido este proceso en los hospitales ante la escasez de vacunas, 3.300, para cubrir a todos los profesionales.

Así, se ha establecido en los hospitales un sistema de priorización en el que, en esta primera fase, se vacunará a todos los trabajadores que están en primera línea de atención a pacientes con covid19 y en aquellos servicios con mayor exposición o riesgo a contraer la enfermedad. De hecho, en el Hospital Clínico se vacuna en turnos de mañana y tarde desde este pasado miércoles, mientras que en el Hospital de Barbanza la vacunación tendrá lugar este viernes. Los puntos de vacunación para los profesionales de atención primaria son las cabeceras de servicio, donde se sitúan los Puntos de Atención Continuada (PAC).

REPROGRAMADAS CIRUGÍAS NO URGENTES

Por otra parte, en las últimas horas el SERGAS comunicaba la decisión de reprogramar cirugías no urgentes en aquellos centros hospitalarios donde se espera un incremento notable de la presión asistencial por la expansión de los contagios en esta 3ª ola. Una de las áreas sanitarias que ha reprogramado estas cirugías no urgentes es la de Santiago, junto con las de Ferrol y A Coruña, aunque se mantiene con normalidad el resto de actividad quirúrgica, "dando cobertura a todos os procesos cirúrxicos de natureza oncolóxica, a toda a cirurxía urxente, cirurxía ambulatoria e resto de procesos contemplados na Lei de garantías", según se informa por parte de las autoridades sanitarias gallegas.

TERCERA OLA

Y es que los datos siguen elevando la preocupación. De hecho, solo este viernes en Galicia se han notificado 1.013 nuevos positivos por PCR, con lo que el número de casos activos se acerca ya a los 11.000 en la comunidad, por encima de las cifras máximas que se alcanzaban en el pico de la 2ª ola a principios de noviembre

En el caso del área sanitaria de santiago y barbanza, el número de nuevos contagios es de 163, con lo que los casos activos superan los dos mil (2.081), frente a los 1.384 del pico registrado el 31 de octubre. A día de hoy, hay 94 pacientes hospitalizados, de los que 10 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos del CHUS.

Otro dato preocupante es que la tasa de positivos por PCRs realizadas sobra la recomendación de la OMS para el control de la pandemia, ya que se sitúa en nuestra área sanitaria en el 10,3 %, un punto por debajo del 11,3 % que se registró a nivel autonómico.