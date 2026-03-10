O Son do Camiño agota los abonos para los tres días de conciertos en el Monte do Gozo de Santiago

La de este 2026 será la séptima edición del Festival O Son do Camiño desde que arrancara en 2018, tras las dos obligadas suspensiones por mor de la pandemia, en el enorme anfiteatro del Monte do Gozo de Santiago con capacidad para albergar a unas 40.000 personas y como viene ocurriendo desde la primera edición, se han vuelto a agotar todos los abonos disponibles para la edición que tendrá lugar entre los días 18 y 20 de junio.

En un comunicado que remite la organización del festival, se felicitan por haber repetido un hito alcanzado en cada una de sus ediciones, asegurando que "Con este nuevo lleno absoluto, el festival consolida un récord único en España: ningún otro evento musical del país ha conseguido agotar todos sus abonos en todas sus ediciones".

Un logro especialmente significativo, prosigue el comunicado, "si se tiene en cuenta que O Son Do Camiño no solo es el festival más multitudinario de Galicia, sino también uno de los eventos musicales de mayor tamaño del país".

Con artistas como Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra, O Son Do Camiño "se reafirma como una de las citas imprescindibles del calendario musical español y volverá a convertir a Galicia en uno de los grandes epicentros culturales del país".

Próximamente, O Son Do Camiño anunciará la distribución del cartel por días y pondrá a la venta las entradas diarias, cuya demanda se prevé aún mayor ante la ausencia de abonos disponibles.

Producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, O son do Camiño está impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo "con el objetivo de seguir superando sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística".