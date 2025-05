Sindo Guniarte: "La candidatura del PSOE de Santiago estará encabezada por el mejor hombre o mujer que pueda representar a los socialistas"

Santiago - Publicado el 20 may 2025, 18:32

Apenas unos días después de haber retomado la portavocía del Grupo Municipal del PSOE en el Concello de Santiago, ya fue portavoz durante la pasada legislatura con Sánchez Bugallo como alcalde, Sindo Guinarte ha respondido en COPE a la crisis que en estos últimos meses ha propiciado la ruptura del grupo con la expulsión del partido de cuatro de sus concejales, dejando la representación socialista con tan sólo dos.

Asegurando que esta circunstancia "me da la sensación de normalización de la situación en la que estábamos, que ni yo ni la compañera Marta Abal quisimos pero que nos vino por la expulsión de los compañeros", aunque a renglón seguido reconoce que se puede entender como un fracaso "atribuible a las personas que siendo elegidas en una lista cerrada y bloqueada, mantienen esa condición de concejales.

A quienes reprocha el no haber renunciado a sus actas de concejales "y haberse ido para casa si no están en la línea de la dirección local del partido", propiciando una crisis que, reconoce Guinarte, "no ha sido un proceso agradable y, en algún caso, ha sido doloroso".

FIDELIDAD CON EL PSOE Y RELACIÓN CON EL GOBIERO DE GORETTI SANMARTÍN

"Tuve muy claro desde el principio que mi fidelidad es con el Partido Socialista Obrero Español, mientras quiera seguir militando en él, que no lo soy desde tiempo inmemorial; pero cuando uno toma esa decisión, lo obligado es ser responsable y mantener lealtad con el partido en el que milita y por el que fue elegido", insiste Sindo Guinarte como reproche hacia la actitud mantenida por sus cuatro ex compañeros de grupo, recordando que dos de ellos son concejales "porque hubo sendas renuncias en las listas al comienzo de la legislatura"

Protagonistas todos de una crisis que ha dejado en evidencia las luchas de poder entre las distintas familias políticas y sectores que controlan al socialismo compostelano desde hace tiempo "que es la parte traumática de esta situación de ruptura", incidiendo en que ha habido muchos interesados "en plantear esta crisis como una lucha orgánica dentro del partido a nivel local o provincial".

Algo en lo que, asegura Guinarte, él nunca ha estado, centrando sus mirar ahora en la relación que mantendrán a partir de ahora con el Gobierno Local de la nacionalista Goretti Sanmartín, a la que el PSOE aupó a la alcaldía con su apoyo en la investidura, "aunque eso no es un pacto de gobierno", aclara el portavoz socialista, por lo que "mantendremos una oposición constructiva, diciéndole al Gobierno lo que no los gusta y exigiendo que, siempre que se necesite nuestro apoyo, se hable antes con nosotros",

Momento de la entrevista con Sindo Guinarte en COPE Santiago

CANDIDATO O CANDIDATA SOCIALISTA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2027

Un trabajo que será fundamental para intentar recuperar la unidad y la imagen del PSOE de Santiago, que requerirá "de un trabajo coordinado entre el grupo municipal y la dirección local del partido en los dos años que quedan de legislatura", además de buscar una candidatura que remiende el descosido que ha dejado esta crisis en el seno del partido.

Para lo que, afirma Guinarte, "contribuiremos a conformar una alternativa con un programa de gobierno que presentaremos en el año 2027 con una candidatura que estará encabezada por el mejor hombre o mujer que pueda representarnos a los socialistas y a Santiago", lo que permitiría que "el PSOE tenga un buen resultado y una buena representación en las Municipales del año 27".

Decisión "muy relevante", concluye Guinarte, que el partido "tomará con el máximo interés y acertará con esa persona".

El tiempo, en los dos años que restan de legislatura dirá si el PSOE de Santiago es capaz de superar la crisis en la que ha estado inmerso en estos últimos meses y regresar a la representatividad que siempre ha tenido un partido que ha gobernado en la ciudad durante décadas.

Difícil parece a día de hoy aunque, como apunta el nuevo portavoz de los socialistas en el Pazo de Raxoi, "hoy en día en política, las cosas van muy rápido".

Escucha toda la entrevista en el Mediodía de COPE en Santiago con Sindo Guinarte aquí: