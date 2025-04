La crisis de los socialistas de Santiago estalla en el pleno de la Corporación municipal

Con la puntualidad habitual, a las 10 de la mañana de este martes, 24 de abril, daba comienzo la sesión plenaria correspondiente al presente mes en el Concello de Santiago que, en principio se preveía tranquila al no haber en su orden del día asuntos que pudieran llevar a pensar lo contrario, aunque en los días pasados la confirmación de que no iba a ser en este pleno cuando se abordara la expulsión de 4 concejales del grupo municipal socialista ya dejaban entrever que algo podría ocurrir.

Como así ha sido cuando, y tras decretar el inicio de la sesión por parte de la presidenta del pleno y alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el portavoz del grupo municipal del PP, Borja Verea, preguntaba por la llamativa ausencia de dos concejales del grupo socialista, Sindo Guinarte y Marta Abal, cuyos sillones aparecían vacíos y cuya ausencia la alcaldesa compostelana no sabía explicar.

De hecho, y a pesar de haber reconocido que había quorum suficiente para comenzar con la sesión, la regidora ha decidido ausentarse unos momentos para hacer una llamada a los concejales ausentes que le han confirmado que no iban a acudir al pleno, al entender que la no tramitación para esta sesión de la expulsión de los cuatro ediles díscolos y expulsados del PSOE vulneraba sus derechos.

TENSIÓN EN EL PLENO Y GUERRA DE COMUNICADOS

A partir de ese momento, la ausencia de estos dos concejales ha sobrevolado toda la sesión plenaria en la que se ha evidenciado el nerviosismo del todavía portavoz socialista, Gonzalo Muíños, que ha querido zanjar por momentos la polémica reclamando el inicio de la sesión con un "Si hay quorum, ya está!".

Aunque ha sido un nuevo enfrentamiento dialéctico entre la alcaldesa nacionalista y el portavoz popular el que ha elevado la tensión, al acusar Borja Verea a Goretti Sanmartín de estar detrás de la situación que se está viviendo en el Concello compostelano, llegado a decir que "Santiago no se merece este circo que usted dirige".

Y que ha tenido como base el primero de los comunicados enviados a la prensa con los que, unos y otros, se han defendido y han acusado mutuamente de ser los responsables de llegar a esta situación.

Comunicados, el primero, de la dirección local del PSOE en Santiago en el que se asegura que "“non podemos ser partícipes dunha sesión do Pleno municipal na que se impide que a representación lexítima do Partido Socialista poida asumir a efectiva representación que lle corresponde ante unha decisión que non se enmarca para nada nunha cuestión xurídica, senón que responde a unha cuestión política.”

Al que le ha seguido otro firmado por el Grupo Municipal Socialista en el que se responde arremetiendo contra la decisión de sus dos compañeros ausentes, y reafirmándose en que "Seguiremos actuando con responsabilidade e, a pesar dos feitos, con lealdade ás siglas nas que levamos anos militando, como levamos feito ata o de agora e con coherencia e compromiso, porque somos socialistas pero, sobre todo, somos veciñas e veciños de Santago de Compostela e representantes deste concello".

Aunque ha sido quizás más sorprendente el tercero de los comunicados remitidos a la prensa en esta jornada tras la explosión de la crisis socialista en el salón de plenos municipal, que ha llevado la firma del propio Gobierno de BNG y Compostela Aberta y en el que se asegura que "O Goberno municipal non impide a representación lexítima de ningún grupo. Tanto a Alcaldía como o conxunto do Goberno están garantido con extremo respecto os dereitos políticos de todos os membros da Corporación".

Tres comunicados que ponen de manifiesto la relevancia y el impacto que ha tenido la ausencia de los dos concejales socialistas fieles a la dirección del partido del pleno municipal y, sobre todo, la descomposición interna en el Grupo Municipal Socialista que hoy ha estallado en el pleno de la Corporación