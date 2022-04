La Semana Santa vuelve con más Pasión que nunca en Paradela (Pontevedra)

"Para min é unha alegría participar cada ano, unha alegría": lo dice Fernando, que desde hace décadas lleva formando parte del Sanedrín en la representación teatralizada de la Pasión de Cristo en Paradela. Años, por lo tanto, respaldando la crucifixión de Jesús... pero es este Jueves Santo cuando se le caen las lágrimas, porque por fin han vuelto a subir al escenario. La pandemia puso en pausa las representaciones presenciales, hubo que apoyarse en las nuevas tecnologías, hacer vídeos desde casa para que las fechas señaladas no pasasen como si nada en 2020 y 2021... pero toca ya vuelta a la normalidad "e seguirei facéndoo mentres poida", asegura





La acogida no pudo ser mejor por parte del público: centenares de personas asistieron al recibimiento de Jesús el domingo de Ramos y para los días fuertes de la Semana Santa esperan que la cosa vaya a más, según cuentan varios de los protagonistas a Cope Galicia, que hoy ha dedicado parte de la programación especial de Jueves Santo a asistir a los preparativos.

Marcos Roma encarna a Cristo: asegura que cuando se lo propusieron la primera vez, hace ya ocho años, su primera respuesta fue "non, non, esa responsabilidade non a quero, pero logo... levas toda a vida aquí metido e acabas asumindo". Reconoce que "non o podería facer sen a axuda dos demáis" y que hay momentos muy duros, y hay que prepararse "tanto física como mentalmente".

Porque Paradela tienen su propio Gólgota, el monte da Croa: alguno de los actores llegó a desmayarse en la escena de la crucifixión, según nos contó Fátima Rey, la directora de escenografía. Marcos no llegó a tanto, pero sí que nos cuenta que "o Vía Crucis é casi un kilómetro de percorrido (coa cruz ás costas)...os latigazos son de verdade, as caídas son de verdade e as rodillas acaban sangrando...ás veces, se caes mal, ata pola cabeza acabamos sangrando"

El texto de la Pasión de Jesús ya fue adaptado hace tiempo para la representación, pero Fátima nos explica que cada año se tiene en cuenta a la gente que participa y también incluyen escenas nuevas. Esta vez, por fin van a poder escenificar alguna que había sido preparada para años anteriores pero que quedó inédita debido al confinamiento: " hai a escena de Xudas, cando lle fala a María Magdalena, porque el xa sabe que vai a pasar e non quere ser o traidor, tamén este ano vai aparecer Xesús no domingo de Resurrección, reencontrándose cos seus", nos avanza.

El atrio del templo en el que el domingo recibían a Jesús entre palmas será a partir de las diez de esta noche, escenario de la Última Cena, o el juicio ante el Sanedrín. Álvaro será por primera vez Caifás: él tiene experiencia como actor... pero asegura que "esto é moi distinto, porque é un acto teatral, pero tamén ten unha profunda carga de fé, e o público ven con un prisma diferente a cando vai a unha representación de Valle Inclán ou... e nós tamén temos que poñerlle unha carga sentimental para que a realidade sexa ó máximo". "Non vamos a matar a ninguén de verdade, pero sí que tratamos que sexa o máis realista posible", di Marcos.

Las representaciones de cada día se adaptan al relato que recoge la Biblia de la Pasión de Jesús: de hecho, en Paradela destacan que si bien no son el único lugar en el que se ofrece una teatralización de los últimos momentos de la vida de Cristo, sí que son los que más escenas abordan, enlazadas con la celebración de los oficios religiosos. El Jueves Santo representan la Última Cena, la Oración del Huerto, el Prendimiento y el juicio ante el Sanedrín a partir de las diez de la noche, al finalizar los actos litúrgicos. El Viernes Santo es la jornada más intensa, con Viacrucis y Crucifixión por la mañana y Desenclavo por la tarde. El domingo escenifican la Resurrección a mediodía, antes de la misa de Pascua.