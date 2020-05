Sale de la UCI, después de un mes y una infección extrema, un paciente de 44 años

En Santiago, como en el resto de España, seguimos celebrando cada pequeño logro, cada victoria frente al coronavirus. En las últimas horas ha salido de la UCI y subido a una planta convencional de hospitalización, el paciente de 44 años tratado con una técnica novedosa. Fue el primer paciente en recibir este tratamiento en Galicia y el único que lo necesitó en Santiago de Compostela.

Se trata de la técnica de circulación por membrana extracorpórea (ECMO). Se le ha aplicado durante 19 días, aunque este hombre estuvo en total 29 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de Santiago.

¿QUÉ ES LA TÉCNICA ECMO?

El paciente ingresó directamente desde el Servicio de Urgencias a la unidad de cuidados críticos del servicio de Anestesiología y Reanimación. Tras permanecer 2 días con soporte de ventilación no invasiva, y después de un empeoramiento de su situación, fue necesario intubarlo y aplicarle la ECMO. Esta técnica suple la función del pulmón cuando este no es capaz de mantener el organismo y se utiliza cuando fracasan otras medidas. Según el Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Julián Álvarez, esta técnica consiste en “canular arterias e venas do enfermo e desviar o seu sangue a un sistema fóra do seu organismo. Con el se osixena o sangue que de forma contínua se vai introducindo de novo no paciente”.

Debido al pronóstico vital de este paciente, el personal sanitario decidió aplicar esta técnica, la ECMO, con apoyo de cirugía cardíaca.

OCUPACIÓN DE LAS UCI EN SANTIAGO

En total, las dos unidades de críticos del área compostelana que trataron pacientes con Covid-19 (Unidad de Cuidados Críticos y la Unidad de Cuidados Intensivos) recibieron 42 ingresos (28 hombres y 14 mujeres) desde que se registró el primero, el día 12 de marzo.

La estancia media en estas unidades fue de 16,6 días. El número máximo de pacientes graves atendidos simultáneamente por esta patología fue de 24, y se produjo el pasado día 6 de abril.

El último dato aportado por el Hospital Clínico de Santiago cifra en 8 pacientes graves los tratados hoy en día entre las dos unidades. La mayoría de pacientes críticos tienen una media de edad de 66 años.

VENTILADORES VOLUMÉTRICOS

La gerencia del área sanitaria de Santiago se dotó de nueva tecnología para hacerle frente al coronavirus. Incorporó 9 nuevos ventiladores volumétricos, especialmente diseñados para su uso en las unidades de críticos. Esta dotación se enmarca en el Plan de Contingencia desarrollado por las autoridades sanitarias.

Debido a las condiciones severas que provoca la infección por COVID-19, los ventiladores volumétricos son imprescindibles para el tratamento de esta patología.