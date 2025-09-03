Ryanair se va del aeropuerto de Santiago y provoca una crisis inédita en el Rosalía de Castro

Imagen de archivo de uno de los aviones de Ryanair

Se han cumplido los peores temores para el aeropuerto de Santiago de Compostela que a partir de este próximo mes de octubre se quedará con una reducción muy sensible de operaciones de la compañía aérea Ryanair, después de que haya anunciado el cierre de su base operativa que en la actualidad opera con dos aviones.

Una medida que afectará a la conectividad de vuelos nacionales e internacionales del aeropuerto Rosalía de Castro que en la actualidad concentra con Ryanair alrededor de la tercera parte de todas sus operaciones.

Con cuatro conexiones internacionales a Londres, Dublín, Múnich y Bruselas y catorce con otros aeropuertos españoles como los de Madrid y Barcelona, además de Sevilla, Málaga, valencia y buena parte de los aeropuertos de las islas Canarias y Baleares.

LAVACOLLA, VÍCTIMA DE LA GUERRA ENTRE RYANAIR Y AENA

El encargado de confirmar el tijeretazo anunciado, que en el caso del aeropuerto de Santiago es más un mazazo, ha sido el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró durante la rueda de prensa de presentación de la temporada de invierno en la que anunció que los recortes que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económica inviables".

En concreto, la aerolínea reducirá su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias en un 10% (-400.000 plazas).

De esta forma, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en la región de Galicia.

Porque al cierre de operaciones de sus aviones en el Rosalía de Castro, que conllevará a una sensible reducción de ofertas de vuelos, se suma el anuncio de la suspensión todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026, lo que dejará también en una muy delicada situación al aeropuerto de Peinador.

Y a otros aeropuertos españoles que se verán directamente afectados por el tijeretazo

TRASLADO DE OPERACIONES Y AVIONES A ITALIA, MARRUECOS, CROACIA Y ALBANIA

Así las cosas, Ryanair cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania

"Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas", afirmó Wilson.

Por todo ello la aerolínea vuelve a pedir a la Comisión Nacional de los Merados y la Competencia y al Gobierno español que rechacen los "excesivos aumentos de las tasas" y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.