Este martes 7 de diciembre se cumplen 50 años del fallecimiento del cardenal Fernando Quiroga Palacios, un hombre fundamental para entender la historia reciente de Santiago de Compostela.

Actualmente Quiroga Palacios le da nombre a una avenida en la capital gallega (en el barrio de Belvís) y a un centro educativo en el barrio de Santa Marta, pero muchos desconocen el peso que tuvo en Compostela el siglo pasado.

Durante su mandato de construyó el Seminario Menor de Belvísy se modernizó elSeminario Mayor de la Asunción. También impulsó las obras de excavación en la Catedral compostela y fue una figura esencial en la implantación de las misas en gallego.

Primeras misas en gallego

El actual deán de la Catedral de Santiago, José Fernández Lago, era seminarista en aquella época y recuerda con nostalgia los primeros momentos en los que se introdujo el idioma regional en la liturgia. "Me acuerdo que estaba en Roma y me encontré con un jesuíta que me dijo que ya podíamos rezar en gallego",explica a Cope Santiago. "Eso lo trabajó mucho, aunque hacia el público se hablaba castellano él era un galleguista".

Por ese motivo fue nombrado académico de honor por la Real Academia Galega (RAG).

El arzobispado de Santiago recordó este miércoles la figura del Cardenal Quiroga Palacios





Primer presidente de la Conferencia Episcopal Española

Fernando Quiroga Palacios nació en Maceda (Ourense) en 1900 y estudió en el seminario de esa ciudad desde que tenía 10 años. Se licenció en teología en Santiago y fue ordenado sacerdote en 1922, con 22 años.

En 1945 lo nombran obispo de Mondoñedo y en el 1949 arzobispo de Santiago de Compostela. Su carrera eclesiástica continúa con su ascenso al cardenalato en 1952 bajo el pontificado del Papa Pío XII.

De su relevancia en la jerarquía de la Iglesia da cuenta su participación en las sesiones Concilio Vaticano II que convocó Juan XXIII. Además, cuando se creó la Conferencia Episcopal Española fue su primer presidente en 1966.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Destaca también el papel que tuvo como divulgador del Camino de Santiago. Organizó los Años Santos Jacobeos de 1954, 1965 y 1971, creó el Instituto de Estudios Jacobeos. Bajo su mandato el Año Santo volvió a ser multitudinario y no se entendería el Xacobeo como lo conocemos hoy sin la renovación que implantó el cardenal.

Quiroga Palacios falleció en Madrid en 1971 y está enterrado junto al Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela.

Conferencia para recordar a Quiroga Palacios

Para recordar el legado que ha dejado el cardenal Fernando Quiroga Palacios el Instituto Teológico Compostelano ha organizado este miércoles una conferencia a cargo del Dr D. José Luís Mínguez Goyanes. Asistió el arzobispo de Santiago, Monseñor D. Julián Barrio, que remarcó que aún a día de hoy cuando visita las parroquias de la diócesis muchos feligreses recuerdan la labor pastoral que hacía el cardenal Quiroga.

Se refería Monseñor Barrio a las misiones parroquiales organizadas a partir de 1955, que fueron una experiencia pionera en España. El cardenal recorrió toda la archidiócesis, presidió asambleas parroquiales y la renovación espiritual y el catecismo en las iglesias locales.