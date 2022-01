Qué debo hacer en Galicia si doy positivo en un test de antígenos de farmacia

A día de hoy la mitad de los positivos de coronavirus que se registran en Galicia proceden de autotest de antígenos que se realizan en sus casas los ciudadanos. Lo destacaba este jueves el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. "Dos 7.000 positivos de onte máis da metade proceden de autotest".

Estamos por encima de los 6.000 positivos diarios, un volumen de enfermos que no se había visto en las anteriores olas de covid y que obliga a las autoridades a articular mecanismos para agilizar el registro y la tramitación de esos casos.

Con el nuevo protocolo aprobado por el gobierno gallego para gestionar los positivos covid esas personas que dan positivo en casa si no presentan sintomatología grave no deben acudir a ningún centro sanitario para confirmar con una PCR.

Son, por cierto, la inmensa mayoría de los contagiados en las últimas semanas. Según los datos del Servicio Galego de Saude (SERGAS) solo el 1% de las personas que enferman necesitan ingreso hospitalario.

A día de hoy en la comunidad autónoma hay 57 enfermos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 457 en hospitalización convencional. La evolución es estable, en las uci apenas ha subido el número de casos desde el último mes.

Si al hacer un test de antígenos de farmacia en casa damos positivo debemos aislarnos de modo inmediato y avisar a la administración sanitaria con una llamada al teléfono 881 540045 o rellenando nuestros datos en la web del SERGAS.

Es importante el aislamiento para evitar contagiar a otras personas.

Con ese aviso se activa el sistema y le entra una alerta al médico de cabecera, que debe llamar al enfermo para comprobar cuál es su estado de salud. En caso de que sea necesario le tramita la baja laboral.

La enorme cantidad de bajas que han tenido que tramitar los médicos en los ambulatorios ha hecho que el proceso sea más lento de lo que debiera, pero con las medidas que se han aprobado este jueves el proceso debería ser más ágil a partir de la semana próxima.

Galicia expedirá baixas e altas de positivos por covid o mesmo día. A alta será automática ao 7º día, de non ter sintomatoloxía, para axilizar o traballo na atención primaria e reducir o impacto na economía.



Lamentamos non ter o aval do @sanidadgob para aplicalo en toda España