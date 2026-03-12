Protección Civil de Santiago cumple 30 años de servicio a la ciudad : "Ayudar a los demás te hace crecer como persona"

La agrupación de Protección Civil de Santiago de Compostela celebra este viernes su 30 aniversario desde que se pusiera en marcha el 13 de marzo de 1996. Y lo hará con un emotivo homenaje que de desarrollará en el Auditorio de Galicia y en el que se recordarán las tres décadas de trabajo de sus voluntarios al servicio de la ciudad, rememorando además los mejores y peores momentos vividos en la reciente historia compostelana.

Ya el sábado, los voluntarios y voluntarias realizarán una caminata desde el Monte del Gozo que terminará en la Catedral de Santiago con una visita guiada, tras lo que celebrarán una comida de confraternidad en las instalaciones de la agrupación local.

Y con la vista puesta en las Jornadas de emergencias y puertas abiertas que Protección Civil de Santiago prepara para el próximo mes de junio y que se llevarán a cabo en las inmediaciones del Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Será un evento divulgativo, destinado a colegios e institutos en horario de mañana e al público en general pola tarde.

Actualmente, el servicio cuenta con alrededor de 60 voluntarios y voluntarias que pese a la evolución y el crecimiento de la ciudad y de los medios con los que disponen, muchos más y mejores ahora de lo que lo fueron en sus orígenes, mantienen intactos el compromiso y la vocación de servicio público que dieron origen a la agrupación hace tres décadas.

La vocación de ayudar

Para muchos, formar parte de Protección Civil es una experiencia transformadora. Es el caso de Antonio, voluntario desde 2019, para quien prestar servicio significa "ayudar al Concello y a todos los que puedan visitarlo", lo que pare él supone también "crecer como como persona". Esta motivación personal es uno de los pilares que sustentan la labor diaria de la agrupación.

Destacando a su vez, el enriquecimiento que supone el contacto con los compañeros. "Al final compartes el tiempo con compañeros que pueden ser trabajadores de un supermercado, jardineros, bomberos, y al final, cosas que no conoces, acabas aprendiendo gracias a ellos también". Una diversidad que convierte a la agrupación en un espacio de aprendizaje constante.

Protección Civil Santiago Voluntarios de Protección Civil de Santiago en la Plaza del Obradoiro

Tres décadas de compromiso y evolución

Begoña del Río, actual coordinadora y responsable de protección Civil de Santiago, recuerda perfectamente los inicios. "Yo era policía pero recuerdo ese pabellón de madera que había en Trinidade", rememora sobre los primeros días, cuando los miembros llevaban "un chaleco prestado y unos equipos de comunicación que se habían comprado ellos mismos", trabajando ya desde el principio en carreras y clases de tráfico que se impartían junto con la Policía Local.

Y reconociendo que, aunque los medios y las necesidades han cambiado, "permanece la ilusión, el compromiso y la profunda vocación de servicio público".

Permanece la ilusión, el compromiso y la profunda vocación de servicio público" Begoña del Río Jefa de Protección Civil en Santiago

A lo largo de estos 30 años, un total de 666 personas han formado parte de la agrupación en algún momento, una cifra que demuestra el calado del servicio en la ciudad. Pese a este número, Begoña subraya que siempre se necesitan más voluntarios para hacer frente a las crecientes demandas de una ciudad con operativos diarios y cada vez más grandes.

Momentos duros que forjan la historia

En tres décadas de historia, la agrupación ha vivido momentos de extrema dureza. Begoña del Río señala que el accidente del Alvia en Angrois fue un suceso que "marcó esta ciudad de, sin duda ninguna". Aunque ella no lo vivió desde Protección Civil, sí fue testigo del ingente trabajo de los voluntarios y de toda la sociedad compostelana.

La pandemia de 2020 fue otro hito que supuso "mucho trabajo, pero creo que mucha satisfacción". Durante aquellos meses, los voluntarios recogían y entregaban alimentos por la mañana y, por la tarde, iban a celebrar los cumpleaños de los niños y de la gente mayor que estaba sola. "Realmente era algo que nos impactaba mucho", confiesa Begoña del Río.

00:00 Volumen Cerrar Cedido Voluntarios de Protección Civil de Santiago celebran el cumpleaños de una niña durante el confirmamiento por COVID

Otros operativos importantes en la memoria de los voluntarios de Protección Civil de Santiago incluyen la recogida de ayuda humanitaria para la guerra de Ucrania, donde voluntarios como Antonio Rodrigo llegaron a transportar material en su propio coche hasta Polonia, o la gestión de la DANA de Valencia, para la que se lograron enviar 78 toneladas de material recogido y clasificado apenas un par de días después de la catástrofe que golpeó el Levante español.

Recuerdos del trabajo realizado durante estos 30 años de historia en los que, concluye Begoña, "son hitos en los que los voluntarios han estado muy a la altura".

Escucha toda la entrevista con la Jefa de Protección Civil de Santiago y con dos de sus voluntarios con motivo de este 30ª aniversario aquí: