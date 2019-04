Pillado "in fraganti" un operario de Urbaser orinando en los contenedores en Santiago

"Así no". Es la expresión que muchas veces leemos en las redes sociales de vecinos y también de los concejales responsables de ciertos servicios para denunciar situaciones de incivismo. Esa etiqueta, de #AsíNon, es especialmente empleada por el edil de Medio Ambiente, Xan Duro. El edil, especialmente activo en la red, pide más concienciación ciudadana para que, entre todos, mantengamos una ciudad limpia.

Razón no le falta, dadas las imágenes que últimamente se ven por la red, subidas por los propios vecinos y también vídeos colgados en la red, como este que publicaba el propio Duro.

No obstante, la instantánea de esta noticia va de otra cosa: de la falta de concienciación, sí, pero de uno de los operarios que son, precisamente, los encargados de limpiar, recoger y mantener la ciudad en condiciones.

Los comentarios y reacciones en las redes no se han hecho esperar. "No me lo puedo creer, quiero pensar que está colocando el contenedor". "Es una pena", "Vergüenza, asco y pena".

El propio edil entraba en la conversación y, al principio, no entendía qué se criticaba y es que, a primera vista, el operario puede pasar desapercibido. El concejal explica que el camión que se ve en la imagen es el de recogida de enseres, pero son los propios vecinos los que le indican la denuncia. Esa fotografía fue tomada el 11 de abril, a las 23:40 h.

Está claro que tenemos mucho que mejorar, entre todos, pero algo falla en el servicio de limpieza y en el control de ese servicio. Últimamente hemos visto como proliferaban los colchones en distintas calles de la ciudad. Lo denuncia el propio presidente de la Asociación de vecinos Río Sarela, Jon Brokenbrow o, también, los residentes en el barrio de Vista Alegre.

Colchón abandonado en San Lourenzo, que publicaba en redes sociales el pte. de la asociación de vecinos

Colchón abandonado en el barrio de Vista Alegre

Colchón en la Rúa Boiro