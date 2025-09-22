Federer desliza que los directores de torneo favorecen las condiciones de pista más propicias para que Sinner y Alcaraz lleguen a las finales

Roger Federer, uno de los directores de la Laver Cup compartió una interesante reflexión sobre la forma de proceder de los directores de torneo, mediante la cual estarían favoreciendo que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz lleguen a todas las finales posibles.

En el podcast 'Served' de Andy Roddick, Federer expuso su teoría de que los directores de torneo tratan de hacer pistas más lentas que benefician a jugadores como Sinner o Alcaraz. "Entiendo a los directores, que buscan pistas con menos velocidad", lo que provoca que "los jugadores más débiles tengan que dar golpes extraordinarios para vencer a Sinner. Si la superficie fuera rápida, le bastaría combinar algunos golpes y llegado el momento, superarle".

"Los directores de cada torneo deben de pensar, 'pues me gusta una final Sinner-Alcaraz', le va bien al torneo", afirmó el suizo.

En su calidad como director de torneo de la Laver Cup, Federer invitó a cambiar la dinámica, en beneficio del espectáculo: "Como directores de torneo, tenemos que buscar una solución. No solo necesitamos pistas más rápidas sino que queremos ver a Carlos o a Jannik desenvolverse en pistas muy rápidas y luego poder verles jugar un mismo partido en pistas súper lentas, y comparar".

Además, denunció que en el tenis hay una tendencia a que en cada torneo del calendario no haya sorpresas: "Cada semana es prácticamente igual a la anterior. Por ese motivo, puedes pasar de ganar Roland Garros a ganar Wimbledon y luego el US Open ganando de la misma manera", concluyó.

ENFRENTAMIENTOS ENTRE ALCARAZ Y SINNER EN 2025

Hasta la fecha, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han enfrentado, en este 2025, en cinco ocasiones, todas ellas en finales.

EFE FLUSHING MEADOWS (United States), 08/09/2025.- Carlos Alcaraz of Spain kisses the Champions trophy after winning the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. (Tenis, España, Nueva York) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

Primero, en el Masters 1000 de Roma, donde ganó Alcaraz (7-6 y 6-1). Después, en Roland Garros, con victoria para el murciano (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6). La tercera vez en que se vieron las caras fue en la final de Wimbledon, con triunfo para Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4). La cuarta, en Cinccinati, en la que Sinner se retiró por lesión. La última hasta el momento, en la reciente final del US Open, donde Alcaraz venció por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.