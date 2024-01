La petición de los Reyes Magos que activa un año más la solidaridad en Ames

Por séptimo año, el Concello coruñés de Ames pone en marcha la Campaña Zocos e Trasnos con la que va a lograr que ningún hogar del municipio se quede sin regalos en la noche de reyes. Y lo hace gracias a la solidaridad de muchos voluntarios anónimos y una empresa privada que han vuelto a responder al llamamiento de los Reyes Magos para que, sea cuales sean los recursos económicos de una familia, se cumplan los deseos de los más pequeños.

Que en esta edición serán "entre 140 e 150 nenos e nenas de Ames", según nos cuenta el coordinador de voluntariado del concello amiense, Rubén Ramos, responsable de llevar a cabo esta campaña que comienza "cando os propios menores de entre cero a doce anos escriben as súas cartas aos reis magos pedindo os agasallos que desexen, co único requisito de que o xoguete que pidan non sexa nin sexista, nin bélico".

Es en ese momento cuando desde el concello se envían esas cartas a los reyes magos que, a su vez, son los responsables de redirigirlas a los colaboradores y voluntarios que, junto con la empresa tecnológica Tecalis, se encargan de que los sueños se hagan realidad seleccionando y adquiriendo las peticiones de los pequeños con sus aportaciones altruistas que este año volverán a beneficiar a ese centenar y medio de pequeños.

Audio









Aunque los beneficios de esta campaña van más allá, como reconoce la directora de asuntos Corporativos de Tecalis, Berta Caro, que asegura que "el 100% de la plantilla de las oficinas del polígono de Novo Milladoiro participa en la iniciativa, renunciando a la parte del regalo navideño que les correspondería", haciendo efectiva no sólo la parte de responsabilidad social que tiene esta empresa tecnológica, sino también "aportando beneficios al balance final".

Y es que, como reconoce la propia Berta, participar en esta campaña "sorprendentemente nos reporta en nuestra cuenta de resultados porque, al final, es una plantilla más implicada, con un sentimiento de pertenencia más importante y eso se traduce en eficiencia y resultados económicos positivos para la compañía".

Audio









Este año Tecalis se encarga de cumplir los deseos escritos por alrededor de una veintena de Zocos, apelativo con el que en esta campaña se define a los niños y niñas, mientras que el resto hasta completar esas 150 peticiones a los reyes magos corren a cargo de voluntarios o Trasnos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muchos de ellos funcionarios del propio concello de Ames, además de vecinos que colaboran de forma altruista en un programa del que la edil de Benestar Social e Voluntariado de Ames, Uxía García, se mostraba especialmente orgullosa "ao cumplir a petición de axuda que fan cada ano os reis magos para que o día 5 pola noite todos os agasallos estan empaquetados e listos, esperando que paxes e reis veñan a recollelos e podan repartilos por todos os fogares".

Unos regalos que ya se empezaban a recoger en la mañana de este miércoles en la Casa da Cultura de Ames donde esperarán a ser recogidos y repartidos en la noche y madrugada mágicas del 5 al 6 de enero.