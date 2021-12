Núñez Feijóo: "Todo depende do que fagamos"

Avance en la vacunación

Si tu hijo es menor de 12 años que sepas que vas a poder acompañarlo a vacunarse a partir del próximo 13 de diciembre. También, si nos estás leyendo y tienes entre 50 y 59 años, vas a ser citado, a partir del próximo 19 de diciembre, para recibir la tercera dosis frente al covid.

Fundamental administrar la tercera dosis

El comité clínico que asesora a la Xunta en materia del coronavirus ha analizado que los mayores de 70 años que ya tienen la dosis de refuerzo se contagian menos. "Baixa cando metemos a terceira dose, mentres que o resto da poboación manténse en riscos altos" aclaraba Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posteior al Consello de la Xunta.

¿Van a subir los casos las próximas semanas?

Los datos de hoy con 780 nuevos positivos en las últimas 24 horas, nos llevan a pensar en un escenario en el que los casos pueden seguir subiendo durante todo este mes. Eso si, las cifras en UCI -32 ahora mismo- están muy lejos de las que podríamos registrar sin tener vacunas y con la misma incidencia -222 casos por 100.000 habitantes-.

Pero esto no significa que haya que relajarse. Estamos por encima de la incidencia media en España con 217 casos por 100.000 habitantes. Por ello "todo el mundo puede entender que no podemos actuar igual que si non estivésemos vacinados; tamén todo o mundo pode entender que non podemos actuar como se nos estivésemos no centro da sexta ola en Galicia. Todo depende do que fagamos" aseguraba el presidente de la Xunta.

Ampliación del certificado covid

La obligación de presentar el pasaporte covid en sectores como en el ocio nocturno o la hostelería de nuestra Comunidad ya tiene luz verde por parte del Tribunal Superior de Xustiza. Pero desde la Xunta, pretenden extenderlo, por ejemplo, a gimnasios, si la sala lo autoriza.

26 millones de euros para luchar contra la esclerosis múltiple

Reseñable también -durante la intervención del mandatario gallego tras el Consello de la Xunta- la presentación de nuevos fondos para la compra de medicamentos con el objetivo de mejorar el tratamiento de la esclerosis múltiple. La idea es contratar el suministro de 5 medicamentos. Dos se van a utilizar para combatir la enfermedad durante las fases iniciales y los tres restantes en su fase más grave.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La esclerosis múltiple no tiene cura todavía pero desde la Xunta trabajan para implantar estos remedios y así conseguir frenar la aparición de nuevos brotes, disminuir la agresividad del problema y también retrasar su aparición.

Para que te hagas una idea, Galicia cuenta con una de las tasas de Esclerosis Múltiple más alta de España con 2.700 pacientes. En el total del territorio nacional padecen esta enfermedad unas 50.000 personas.